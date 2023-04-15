Honduras revela el uniforme para enfrentar a México en la Copa Oro

La Selección de Honduras ha revelado su nuevo uniforma para la Copa Oro. El equipo de Centroamérica, dio a conocer la indumentaria con la que van a enfrentar a la Selección Mexicana en el certamen de Concacaf, pues se encuentran ubicados en el Grupo B junto al cuadro dirigido por Diego Cocca, Haití y Qatar.

Luego del sorteo para definir la Fase de Grupos de la competencia, el combinado comandado por Diego Martín Vázquez reveló tres uniformes para el torneo que se va a disputar del 16 de junio al 16 de julio del presente año en Estados Unidos.

Con un precio de poco más de $900 pesos mexicanos, la marca que patrocina a la Selección de Honduras mostró la camiseta de local, visitante y alternativa.

El jersey para disputar los encuentros como local es en color blanco acompañado de detalles en azul claro. Por otra parte, el uniforme de visitante es en color negro acompañado de líneas en azul. Mientras que el alterno es en blanco con manchas azules. Las tres indumentarias tienen el mismo costo.

"Pasión. Estilo. Garra. Esta es mi camiseta. La de 10 millones de Hondureños", señala la marca patrocinadora de la Selección de Honduras.

Esto opina Diego Cocca del grupo que le tocó a México en la Copa Oro 2023

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Los Grupos de la Copa Oro 2023

A falta de que se lleve a cabo una etapa preliminar en la que se van a disputar tres lugares en la Fase de Grupos del certamen, el Grupo A de la Copa Oro 2023 se encuentra conformado por Estados Unidos, Jamaica y Nicaragua. El Sector B lo llenan México, Haití, Honduras y Qatar. El Grupo C lo lidera Costa Rica acompañado de Panamá y El Salvador. Finalmente, el Sector D lo forman Canadá, Guatemala y Cuba.

Los lugares restantes en los Grupos A, C y D, los van a disputar Trinidad y Tobago, Guadalupe, Guyana, Granada, Martinica, Santa Lucía, Surinam, Puerto Rico, Curazao, St. Kitts Nevis, Guyana Francesa y San Martín.

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