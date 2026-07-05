La HORA EXACTA para ver México vs Inglaterra, partido de octavos de final del Mundial 2026™

Ha llegado el momento de la verdad para la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Si te estás preguntando a qué hora sintonizar el partido, aquí tienes el dato preciso: el pitazo inicial de este vibrante choque de octavos de final contra Inglaterra será HOY, domingo 5 de julio, a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

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La transmisión arrancará desde las 17:30 horas completamente GRATIS a través de Azteca 7. El emocionante compromiso contará con la emblemática narración de Christian Martinoli y Luis García, acompañados por el análisis y la picardía de Jorge Campos, Zague y la jerarquía internacional de Jorge Valdano.

También tiene las opciones de verlo a través de nuestro sitio (aztecadeportes.com) y la APP de Azteca Deportes con un previo que inicia a las 16:25 horas.

¿Cómo llegan las selecciones de México e Inglaterra a este duelo?

Para México, el escenario es inmejorable. De los cinco encuentros disputados hasta ahora en este torneo, esta será la cuarta ocasión en que jueguen en el majestuoso Estadio Ciudad de México. Históricamente, el antes llamado Azteca es un verdadero búnker: México registra una marca imponente de 70 victorias, 17 empates y solo dos derrotas en partidos oficiales en este inmueble.

Además, el conjunto azteca jamás ha perdido un juego de Copa Mundial de la FIFA™ en la capital (G8, E2) y liga seis triunfos consecutivos en esta sede. En caso de avanzar a los cuartos de final, el resto del certamen se mudará fuera del país, por lo que capitalizar esta localía resulta vital. El presente respalda esta ilusión, ya que los dirigidos por Javier Aguirre marchan invictos en sus 12 duelos internacionales de 2026 (G10, E2) y han ganado sus cuatro partidos en este evento mundialista sin encajar un solo gol, viniendo de eliminar 2-0 a Ecuador en la ronda previa.

Por su parte, el combinado inglés comandado por Thomas Tuchel aterriza envuelto en dudas tras una sufrida y poco convincente victoria por 2-1 ante la República Democrática del Congo. Aunque los Three Lions cumplen con las expectativas en el papel, les ha costado convencer sobre el terreno de juego.

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¿A qué le teme la Selección de Inglaterra?

Para este encuentro, los europeos se enfrentarán a un enemigo extra: los 2,200 metros de altitud de la Ciudad de México. El cuerpo técnico de Tuchel planeó retrasar su arribo a la capital lo máximo posible para mitigar los efectos físicos dentro de las primeras 48 horas, en medio de un ambiente de absoluto misterio por temor al espionaje táctico. El color de Santa Úrsula también despierta viejos fantasmas para Inglaterra, siendo el mítico escenario de la "Mano de Dios" de Diego Maradona en 1986.

