Mbappé le negó el saludo a futbolista paraguayo que vendió su ropa para salvarle la vida a su hijo

La tensión vivida en el campo de juego durante el duelo de octavos de final entre Francia y Paraguay tuvo un capítulo final que ha generado una ola de críticas hacia Kylian Mbappé. Tras el silbatazo que sentenció la eliminación del equipo sudamericano por la mínima diferencia, el arquero paraguayo Orlando Gill intentó dejar de lado las hostilidades del partido y se acercó al astro francés para estrechar su mano en señal de deportividad. Sin embargo, lejos de corresponder al gesto, Kiki continuó su caminata hacia la tribuna, ignorando deliberadamente al guardameta mientras gritaba el triunfo.

La reacción de Gill, visiblemente molesto ante la actitud del delantero, fue lanzar el balón hacia la espalda del francés, un gesto que sintetiza el hartazgo vivido durante un partido cargado de provocaciones. Detrás del arquero paraguayo, no obstante, existe una historia de superación y sacrificio que hace que el desplante del delantero galo resulte aún más cuestionable para la opinión pública.

Que te hizo Orlando Gill para que no lo saludes, Mbappe?



Después somos nosotros los malos ganadores. pic.twitter.com/RRyk8GoyYw — lázaro. 🇨🇻 (@lazarocabj_) July 4, 2026

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Orlando Gill vendió ropa para salvar a su hijo

Gill es el rostro de una lucha silenciosa que conmovió a Paraguay años atrás. Durante la pandemia, mientras enfrentaba una grave crisis económica, sin club y sin salario, su hijo Lautaro Daniel nació prematuro y fue internado en terapia intensiva. Ante la desesperación por cubrir los gastos médicos, el profesional se vio obligado a vender sus pertenencias más preciadas: sus botines, su equipo deportivo y, dolorosamente, la camiseta número 23 que había utilizado con la Albirroja juvenil. Aquella joya de su carrera fue vendida por apenas 200,000 guaraníes, unos 33 dólares.

La historia de esa prenda tuvo un final esperanzador cuando Pedro Suárez, un amigo de la infancia, reveló que fue él quien la compró. Suárez confesó que su intención nunca fue coleccionarla, sino simplemente ayudar a Gill en su momento más oscuro. Melissa Ávalos, esposa del futbolista, recordó recientemente cómo la familia debió atravesar situaciones límite, llegando a seguir eventos importantes como el Mundial de Qatar 2022 desde un teléfono con la pantalla rota y dependiendo de conexiones prestadas.

Este episodio pone de relieve el contraste absoluto entre los mundos que se cruzaron en la cancha: por un lado, una estrella mundial, y por otro, un deportista que ha debido sacrificar sus tesoros personales para salvar la vida de un hijo. Esto fue lo que remarcó Gustavo Alfaro, estratega de Paraguay, una vez consumada la eliminación: "Estoy orgulloso porque las equivalencias eran muy grandes. Mientras un plantel entero se pelea por ver quién gana el Balón de Oro, yo tengo futbolistas que debieron vender su ropa para salvar a un hijo".

