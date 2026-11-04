HORA EXACTA para ver AEK Athens vs Real Madrid por la Jornada 4 de la Champions; el Real Madrid busca mantener su invicto en la competencia europea

El destino del AEK Atenas no parece promisorio en la Jornada 4 de la Champions League este miércoles 4 de noviembre, cuando en casa reciba al Real Madrid que está entre los punteros del torneo y marcha invicto con el hambre de sumar otros tres puntos en su visita a Grecia.

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AEK Atenas, tiene en tres partidos, marca de una victoria y dos derrotas, lo que tiene al exequipo de Orbelín Pineda en el escalón 27 con solo tres puntos y tendrán que hacer hasta lo imposible para frenar a los merengues y conseguir una victoria en ese cotejo que arrancará a las 11:30 de la mañana tiempo del centro de México y que se jugará en el Estadio Agia Sofía.

Diferencia abismal en la nómina de AEK Atenas vs Real Madrid

Entre el AEK Atenas y el Real Madrid, existe una diferencia enorme, en cuanto a las nóminas, pues en estimaciones no oficiales, se cree que Real Madrid tiene un equipo en el que la nómina es de 480.57 millones de dólares ante uno del AEK Atenas que es apenas de 20 millones de dólares.

El cálculo que es extraoficial, ejemplifica la enorme diferencia entre estas escuadras y lo que se podría retratar en la cancha en el juego de este miércoles.

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¿Cómo llegan AEK Atenas y el Real Madrid?

Real Madrid llega con un arranque dominante en esta edición de la Champions, y con tres triunfos seguidos va acumulando 9 puntos en la tabla y buscando una victoria para consolidar su posición en el top de la clasificación, lo que es relevante por la ronda de Octavos de Final en la que este pelotón evita una ronda de playoffs.

AEK Atenas atraviesa un mal momento en la Champions suman 3 puntos tras 1 victoria y 2 derrotas, instalándose en el puesto 27 de la tabla, y necesitan sumar puntos de manera urgente para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación. S

A su favor, los antecedentes indican que se mantiene el equipo con un historial invicto como local frente al Real Madrid (1 victoria y 1 empate), y su entrenador afirmó antes del partido que este es "quizás el partido más importante ante el club más grande del mundo"

🏛️ Noche de Champions en Grecia. https://t.co/ytSiz6m7Wm — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 4, 2026