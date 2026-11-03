Resultados Champions League HOY martes 3 de noviembre: partidos de la Jornada 4, marcadores y cómo quedó la tabla de posiciones

Enmedio del luto mundial por la muerte del jugador Jesús de Miguel Alameda a los 30 años de edad, se jugó parte de la Jornada 4 de la Champions League, teniendo resultados interesantes, una paliza de parte del PSG sobre Villarreal por 6-0, una victoria del Bayern sobre el Atlético en Madrid y más.

El fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda fue uno de los temas que no quedaron de lado y en los partidos hubo al menos una manera de homenajearlo, respetar su memoria o siendo solidarios con la familia y el equipo Tenerife.

El protocolo de Champions League desde hace años, es el de hacer sonar el Himno de Champions en la previa del juego y en el camino de la salida de los equipos a la cancha, pero este martes 3 de noviembre dejó de escucharse por respeto a la distancia a la ausencia de un compañero y miembro del gremio de futbol.

De hecho, Raphinha, delantero del Barcelona quien logró doblete en la victoria en casa ante el Aston Villa, se limitó a hablar del partido y de sus emociones en temas deportivos, dedicando sus palabras a Jesús de Miguel.

“Sí, ha sido una buena noche, pero hoy no me gustaría hablar de futbol. Quiero mandar mucha fuerza a la familia y fuerza a la familia de Jesús. Me quedo con esto, con estas palabras para Jesús y su familia”, comentó el jugador brasileño.

Resultados Champions League Jornada 4 | 3 de noviembre

Galatasaray 2-0 Stuttgart

Shakhtar 0-1 Sporting Lisboa

Feyenoord 0-3 Inter

Bodo/Glimt 0-0 Losc

Atlético de Madrid 0-2 Bayern

Villarreal 0-6 PSG

Barcelona 3-0 Aston Villa

Manchester United 3-2 Roma

LASK 4-0 Slovan

⏱️ 90+2’ - Bravo messieurs ! 👏❤️💙 #VCFPSG 0️⃣-6️⃣ I #UCL https://t.co/NxqegP1LXR — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2026

Partidos Champions League Jornada 4 | 4 de noviembre

Fenerbahce vs Liverpool

AEK 0-0 Real Madrid

Lens 0-0 Como

Dortmund 0-0 Real Betis

RB Leipzig 0-0 Manchester City

Porto 0-0 Napolo

PSV 0-0 Club Brujas

Slavia Praga 0-0 Arsenal

Viking 0-0 Sabah Futbol Klubu

¿Cómo marcha la tabla de posiciones en la Champions League 2026?

En este formato de la Champions League, se juega la Fase de Liga, en la que los mejores 8 equipos al término de los ocho partidos de esta etapa avanzan directo a los Octavos de Final, en tanto que del puesto 9 al al 24, se disputan un boleto en una ronda de playoffs con partidos de ida y vuelta.

Ahora mismo, los 8 mejores equipos que podrían avanzar directo por su buen paso, comienzan con el PSG y terminan con el Bayern.

1 PSG 12 pts

2 Barcelona 9 pts

3 Aston Villa 9 pts

4 Liverpool 9 pts

5 Real Madrid 9 pts

6 Sporting de Lisboa 9 pts

7 Real Betis 9 pts

8 Bayern 9 pts



TORNIAMO A CASA CON I 3 PUNTI IN VALIGIA 🧳🖤💙 https://t.co/W1zQwaHwtM — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 3, 2026

Auswärtssieg im Metropolitano – stolz auf dieses Team! ❤️ https://t.co/IJcmZ0mXla — FC Bayern München (@FCBayern) November 3, 2026