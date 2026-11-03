Resultados Champions League HOY martes 3 de noviembre: partidos de la Jornada 4, marcadores y cómo quedó la tabla de posiciones
La Jornada 4 de la Champions League sucedió y dejó resultados interesantes, todo esto enmedio del luto por la muerte del jugador Jesús de Miguel a los 30 años.
Enmedio del luto mundial por la muerte del jugador Jesús de Miguel Alameda a los 30 años de edad, se jugó parte de la Jornada 4 de la Champions League, teniendo resultados interesantes, una paliza de parte del PSG sobre Villarreal por 6-0, una victoria del Bayern sobre el Atlético en Madrid y más.
El fallecimiento del delantero del Tenerife Jesús de Miguel Alameda fue uno de los temas que no quedaron de lado y en los partidos hubo al menos una manera de homenajearlo, respetar su memoria o siendo solidarios con la familia y el equipo Tenerife.
El protocolo de Champions League desde hace años, es el de hacer sonar el Himno de Champions en la previa del juego y en el camino de la salida de los equipos a la cancha, pero este martes 3 de noviembre dejó de escucharse por respeto a la distancia a la ausencia de un compañero y miembro del gremio de futbol.
De hecho, Raphinha, delantero del Barcelona quien logró doblete en la victoria en casa ante el Aston Villa, se limitó a hablar del partido y de sus emociones en temas deportivos, dedicando sus palabras a Jesús de Miguel.
“Sí, ha sido una buena noche, pero hoy no me gustaría hablar de futbol. Quiero mandar mucha fuerza a la familia y fuerza a la familia de Jesús. Me quedo con esto, con estas palabras para Jesús y su familia”, comentó el jugador brasileño.
Resultados Champions League Jornada 4 | 3 de noviembre
- Galatasaray 2-0 Stuttgart
- Shakhtar 0-1 Sporting Lisboa
- Feyenoord 0-3 Inter
- Bodo/Glimt 0-0 Losc
- Atlético de Madrid 0-2 Bayern
- Villarreal 0-6 PSG
- Barcelona 3-0 Aston Villa
- Manchester United 3-2 Roma
- LASK 4-0 Slovan
⏱️ 90+2’ - Bravo messieurs ! 👏❤️💙 #VCFPSG 0️⃣-6️⃣ I #UCL https://t.co/NxqegP1LXR— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 3, 2026
Partidos Champions League Jornada 4 | 4 de noviembre
- Fenerbahce vs Liverpool
- AEK 0-0 Real Madrid
- Lens 0-0 Como
- Dortmund 0-0 Real Betis
- RB Leipzig 0-0 Manchester City
- Porto 0-0 Napolo
- PSV 0-0 Club Brujas
- Slavia Praga 0-0 Arsenal
- Viking 0-0 Sabah Futbol Klubu
¿Cómo marcha la tabla de posiciones en la Champions League 2026?
En este formato de la Champions League, se juega la Fase de Liga, en la que los mejores 8 equipos al término de los ocho partidos de esta etapa avanzan directo a los Octavos de Final, en tanto que del puesto 9 al al 24, se disputan un boleto en una ronda de playoffs con partidos de ida y vuelta.
Ahora mismo, los 8 mejores equipos que podrían avanzar directo por su buen paso, comienzan con el PSG y terminan con el Bayern.
- 1 PSG 12 pts
- 2 Barcelona 9 pts
- 3 Aston Villa 9 pts
- 4 Liverpool 9 pts
- 5 Real Madrid 9 pts
- 6 Sporting de Lisboa 9 pts
- 7 Real Betis 9 pts
- 8 Bayern 9 pts
TORNIAMO A CASA CON I 3 PUNTI IN VALIGIA 🧳🖤💙 https://t.co/W1zQwaHwtM— Inter ⭐⭐ (@Inter) November 3, 2026
Auswärtssieg im Metropolitano – stolz auf dieses Team! ❤️ https://t.co/IJcmZ0mXla— FC Bayern München (@FCBayern) November 3, 2026
Strong at home. Hungry for more. https://t.co/GpkS0iMUDJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 3, 2026