HORA EXACTA para ver el San Francisco 49ers vs Angeles Rams, Semana 1 de la temporada 2026 de la NFL

Este jueves 10 de septiembre del 2026, se disputa el segundo partido de la Semana 1 de la NFL temporada 2026, entre San Francisco 49ers vs Angeles Rams, uno de los encuentros más llamativos y destacados de la primer jornada. Es el primer partido de temporada de regular que se va a disputar en Australia en la historia de la NFL, en Melbourne Cricket Ground, en Melbourne.

Hora exacta para ver San Francisco 49ers vs Angeles Rams

El encuentro de San Francisco 49ers vs Angeles Rams inicia en punto de las 18:35 horas tiempo del centro de México para que no te pierdas de todos los detalles.

San Francisco 49ers vs Angeles Rams

Fecha: jueves 10 de septiembre del 2026

Hora: 18:35 horas tiempo del centro de México.

Estadio: Melbourne Cricket Ground, en Melbourne.

Football down under. 🌏 @NFLAUNZ SFvsLAR – Tonight 8:35pm ET on Netflix pic.twitter.com/ocqINtLTzn — NFL (@NFL) September 10, 2026

Así llegan San Francisco 49ers vs Angeles Rams

Duelo de la NFC Oeste, primero en disputarse en Australia. Los 49ers llegan en papel de visitante, los Rams son locales en un estadio y un país en el que puede ser un ambiente neutro. Ambos conjuntos buscan empezar con el pie derecho, al ser un duelo divisional es importante poder llevarse la victoria.

Por parte de los Rams, Matthew Stafford será el QB encargado de poder hacer que su equipo pueda llevarse el triunfo con un equipo que para muchos es de los candidatos a ganar el Super Bowl.

Por otra parte, Brock Purdy, junto a Christian McCaffrey y el resto de jugadores de San Francisco, buscará imponer su estilo ofensivo, hacer puntos y poder llevarse su primera victoria.

¿Dónde ver el San Francisco 49ers vs Angeles Rams?

Para el encuentro de San Francisco 49ers vs Angeles Rams lo podrás seguir totalmente EN VIVO y GRATIS por Azteca Deportes con el minuto a minuto del encuentro.

Para ver la transmisión del partido, será a través en exclusiva por una plataforma de pago. Otra de las opciones que puedes tener es verlo por la aplicación de la NFL, pagando una suscripción.