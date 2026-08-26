HORA EXACTA para ver el Toluca vs Austin FC, de la Leagues Cup 2026

Los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 arrancan este miércoles 26 de agosto con un vibrante enfrentamiento entre Los Diablos Rojos del Toluca que mide fuerzas ante el Austin FC en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey. La patada inicial está programada a las 18:30 horas (tiempo del centro de México), momento exacto en que rodará el balón por la clasificación a las semifinales del torneo binacional.

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¿Cómo llegan Toluca y Austin FC para el encuentro?

Toluca se presenta a esta cita decisiva tras concretar un triunfo 2-1 en su visita a Querétaro, resultado que extendió a tres partidos su racha sin derrotas (G2, E1). Previamente, el equipo igualó 0-0 ante Atlante y superó 3-1 a FC Dallas dentro de la Leagues Cup. Durante la primera fase del certamen, los Diablos Rojos registraron dos victorias y una derrota (G2, P1), cosecha que fortalece la confianza del plantel al medirse frente a escuadras estadounidenses.

El saldo de los dirigidos por el cuadro mexiquense asciende a cinco victorias en nueve encuentros oficiales durante la temporada 2026-27 (E1, P3), un rendimiento meritorio considerando las bajas recurrentes en el plantel. Sumado a ello, el renglón defensivo exhibe progresos tangibles, logrando mantener la portería en cero en dos de sus últimos cinco duelos disputados.

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Por su parte, Austin FC llega a la eliminatoria en una inercia igualmente positiva tras igualar 1-1 frente a Philadelphia Union y vencer 2-1 como visitante a Seattle Sounders en la MLS. El conjunto texano registra apenas una derrota en sus últimos seis juegos (2-1 ante FC Dallas), acumulando cuatro victorias previas a su reciente empate.

En la fase inicial de la Leagues Cup, Austin completó un recorrido destacado al superar 2-0 a Tijuana, 3-0 a Puebla y empatar 1-1 contra el América (imponiéndose 6-5 en la tanda de penales). La escuadra únicamente concedió un gol en sus tres duelos del torneo y mantuvo el marco imbatido en los dos primeros.

