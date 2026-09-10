Hora exacta y transmisión para ver el Toros de Tijuana vs Olmecas de Tabasco, Juego 2 de la Serie del Rey 2026 de la LMB

Luego de haberse celebrado el Juego 1 de la Serie del Rey, duelo en el que Olmecas de Tabasco venció a Toros de Tijuana por pizarra de 7-1, los equipos se encaminan al Juego 2 de la Final de la temporada 2026 en la Liga Mexicana de Beisbol.

El segundo de la serie se celebra en el Estadio Mobil Park, donde los Toros de Tijuana deberán de aprovechar la localía, para vencer e ir a Villahermosa con una Serie del Rey empatada 1-1, pues de otro modo, viajar al Estadio Centenario 27 de febrero abajo en la Serie por 2-0 sería una instancia complicada de remontar pero no imposible.

Por ello se anticipa que Toros hará modificaciones para evitar los errores que catapultaron a Olmecas para que sacaran la victoria en el Juego 1 de la Serie.

Tv Azteca transmitirá Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana En Vivo

El Juego 2 de la Serie del Rey 2026 entre Olmecas y Toros a celebrarse en Tijuana, comienza a las 8:35 tiempo del centro de México y la transmisión la podrás seguir En Vivo y gratis por Home Run Azteca.

La agenda completa de la Serie del Rey 2026: Tabasco vs a Tijuana

*Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana*