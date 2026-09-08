¡PLAY BALL EN LA SERIE DEL REY! Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana: VER EN VIVO y GRATIS el Juego 1 de la Serie del Rey de la LMB

Los Olmecas de Tabasco se meten al Estadio Mobil Park, casa de los Toros de Tijuana en actividad del Juego 1 de la Serie del Rey, velada en la que se espera un partido cerrado, con alta competencia y mucha emoción ante el inminente lleno.

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La casa del astados, con capacidad para 17 mil aficionados será un recinto en ebullición, por ver a su equipo disputar la Serie del Rey tras cinco años de ausencia en la que fueron pacientes. Ahora con Roberto Kelly en el timón y Justin Turner como cara del equipo aportando su experiencia, los Toros arrancan como virtual favorito.

Enfrente tienen a un equipo que no tiene nada que perder. Los Olmecas desaparecieron del mapa a Pericos de Puebla que se veían como un equipo favorito y siendo superiores se colocaron en esta instancia tras 33 años de ausencia y quieren obtener su segundo campeonato en la historia.

El PLAY BALL en el Juego 1 de la Serie del Rey, arrancará a las 8:30 de la noche, tiempo del centro de México, a través de Azteca Deportes/Home Run Azteca.

Las declaraciones previas al Juego 1 de la Serie del Rey Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana

Luis Carlos Rivera, manager de Tabasco, explicó que la confianza ha sido fundamental para colocar a los Olmecas en esa instancia, por lo que en este punto esa confianza está en su punto más álgido.

“La confianza en nosotros a lo largo de la campaña ha sido clave para estar aquí. Entusiasmado de estar aquí luego de una temporada complicada. Es mi primera Serie del Rey y ojalá sea la primera de muchas con este equipo”, explicó el piloto.

Roberto Kelly que en su primera campaña ha puesto a Toros en la Final, recalcó el honor que siente de estar en esta instancia.

“Es para mí un honor estar en esa posición. Tenemos mucho trabajando para llegar aquí y abrir la Serie del Rey en casa. Yo les dije a mis muchachos desde el inicio que íbamos a llegar aquí y no es por suerte. es por el mérito que han logrado mis peloteros. Mi trabajo fue hacer que mis jugadores creyeran en ellos y en su talento”.

¿Dónde ver y qué hora VER el Juego 1 de la Serie del Rey Olmecas de Tabasco vs Toros de Tijuana?

El Juego 1 de la Serie del Rey lo podrás ver desde las 8:30 PM a través de aztecadeportes.com, nuestra app, el canal oficial de YouTube y Facebook.