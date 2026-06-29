HORA EXACTA para ver Alemania vs Paraguay partido de los dieciseisavos de final

Este lunes 29 de junio, las pantallas de televisión abierta en México se encenderán para un choque electrizante entre dos continentes: Alemania vs. Paraguay. El boleto a los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está en juego y aquí te contamos todos los detalles y el horario exacto para que no te pierdas ni un solo minuto de este partidazo.

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Horario y dónde ver el partido Alemania vs Paraguay en México

El pitazo inicial se dará exactamente a las 14:30 horas (tiempo del centro de México). La transmisión en vivo correrá a cargo de TV Azteca Deportes a través de la señal de Azteca 7, "El Canal del Mundial". Podrás disfrutar de las acciones con el inconfundible estilo del equipo de cronistas liderado por Christian Martinoli y Luis García, además de estar disponible en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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¿Cómo llegan Alemania y Paraguay para este encuentro?

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann llega a esta instancia tras sufrir un pequeño pero significativo revés al caer 1-2 ante Ecuador en el cierre de la fase de grupos, un resultado que, si bien no les quitó el liderato del Grupo E, encendió las alarmas internas. Tres futbolistas germanos señalaron públicamente una supuesta falta de mentalidad adecuada en dicha derrota, acusación que el seleccionador rechazó tajantemente.

El dato es frío: Alemania ha perdido cuatro de sus últimos nueve partidos mundialistas desde el inicio de 2014. De hecho, desde que levantaron el trofeo hace 12 años, no han vuelto a dejar su portería a cero en una Copa Mundial de la FIFA™. Aunque la vulnerabilidad defensiva ha sido una constante, el poderío ofensivo teutón ha compensado el balance en este 2026.

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Por su parte, Paraguay selló su clasificación sumando dudas en el ataque. Su ambición quedó en entredicho tras conformarse con un gris empate 0-0 ante Australia. La escuadra guaraní carga con una losa histórica: nunca ha marcado un gol en sus cinco partidos previos de eliminación directa en las fiestas mundialistas.

A pesar de la sequía, los dirigidos por Gustavo Alfaro confían en el orden defensivo que ya los llevó a Cuartos de Final en 2010, edición donde justamente una potencia europea (España) truncó su camino. Con un récord sumamente volátil de cuatro victorias y cuatro derrotas en sus últimos diez compromisos, la imprevisibilidad de la Albirroja hace que cualquier sorpresa sea posible en Boston.

