La HORA EXACTA para ver Argentina vs Austria, partido de Lionel Messi del grupo J en el Mundial 2026™

La Selección Argentina de Lionel Messi afronta su segundo compromiso dentro del Grupo J, midiéndose ante una siempre física escuadra de Austria este lunes 22 de junio en el majestuoso Dallas Stadium en Arlington, Texas. Con ambos combinados habiendo sumado de a tres en sus respectivos debuts en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el liderato del sector y el boleto a la siguiente fase están directamente en juego.

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La expectativa es total para presenciar los 90 minutos de juego. Si deseas seguir las acciones del astro argentino en directo, la HORA EXACTA del silbatazo inicial en el centro de México es a las 11:00 horas.

Horarios del encuentro Argentina vs Austria

Para que no te pierdas ningún detalle de este choque de líderes, compartimos el desglose de horarios ajustados por región y las plataformas que llevarán el encuentro hasta tu pantalla:

México (Centro): 11:00 horas.

11:00 horas. Estados Unidos (Este): 13:00 horas.

13:00 horas. Argentina: 14:00 horas.

14:00 horas. Austria: 18:00 horas.

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¿Cómo llegan las selecciones de Argentina y Austria?

La albiceleste llega con el ánimo a tope tras una sólida exhibición inaugural donde pasaron por encima de Argelia con un contundente 3-0. El gran protagonista de aquella tarde fue Lionel Messi, quien firmó un triplete histórico que le permitió igualar al alemán Miroslav Klose con 16 anotaciones en la historia de los mundiales masculinos. A sus 38 años, el capitán argentino sigue demostrando un nivel superlativo en el que se perfila como su sexto y último torneo del mundo.

Por su parte, Austria demostró que no será un rival sencillo de descifrar. El conjunto europeo venció con autoridad 3-1 a Jordania en su regreso a las justas mundialistas tras casi tres décadas de ausencia. Bajo el liderazgo y la presencia física de figuras como Marko Arnautović, los austriacos intentarán romper la estadística histórica frente a escuadras de CONMEBOL para plantarse de cara al liderato absoluto.

