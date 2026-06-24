HORA EXACTA para ver Brasil vs Escocia, partido de Vinícius Junior del grupo C por la Copa Mundial de la FIFA2026™

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ entra en su etapa final. Este miércoles 24 de junio, el Miami Stadium se vestirá de gala para albergar el definitivo encuentro entre Escocia y la Selección de Brasil, liderada en ataque por el desequilibrante Vinícius Junior. Los dirigidos por Carlo Ancelotti tienen la misión de asegurar la cima de su sector, mientras que el conjunto europeo busca una clasificación histórica a la siguiente ronda.

Colombia Impone Condiciones y Derrota a Congo | Resumen y Goles | Mundial FIFA 2026™

Horario confirmado del partido Escocia vs Brasil

Para que no te pierdas ni un solo segundo de este emocionante partido de la tercera jornada, aquí tienes la hora exacta de la transmisión según tu ubicación geográfica:

México (Centro): 16:00 horas

16:00 horas Estados Unidos (Este / Miami): 18:00 horas

18:00 horas Estados Unidos (Pacífico): 15:00 horas

15:00 horas Argentina / Brasil / Uruguay: 19:00 horas

¿Cómo llegan escocia y Brasil para este encuentro?

El panorama para ambos conjuntos es contrastante, pero de máxima urgencia. El seleccionado de Escocia viene de sufrir un duro golpe tras caer 1-0 ante Marruecos, condicionado por recibir un gol en los primeros 90 segundos del juego. Su principal reto radica en la generación ofensiva, ya que no registraron disparos a puerta en dicho partido y apenas suman cinco tiros al arco en sus últimas cinco apariciones en grandes torneos. Pese a todo, la hazaña matemática de avanzar a octavos por primera vez sigue viva, incluso con un resultado adverso.

TE PUEDE INTERESAR:



Por el otro lado, Brasil llega con el ánimo renovado tras endosarle un contundente 3-0 a Haití con una ráfaga goleadora antes del descanso. No obstante, la Canarinha aún busca su mejor versión colectiva: su promedio de 10 disparos por partido es el registro más bajo en una sola edición mundialista para el país desde el lejano 1966. Adicionalmente, el cuerpo técnico de Ancelotti deberá romper el "maleficio" de la tercera jornada, instancia en la que Brasil ha cosechado sus últimas tres derrotas en fase de grupos de los Mundiales (incluyendo el tropiezo ante Camerún en 2022).

