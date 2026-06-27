La HORA EXACTA para ver Colombia vs Portugal, juego definitivo del Grupo K

Este sábado 27 de junio, el Miami Stadium se convertirá en el escenario de uno de los enfrentamientos más esperados y con mayor demanda de boletos de toda la fase de grupos del Mundial 2026™. Colombia y Portugal se miden frente a frente con un objetivo único y crucial: asegurar el liderato absoluto del sector para allanar su camino en los dieciseisavos de final.

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Para que no te pierdas ni un solo segundo de este choque, aquí tienes la información de los horarios en vivo:

Horario de inicio del encuentro Colombia vs Portugal

17:30 horas: Inicio de la transmisión y silbatazo inicial. (Tiempo del Centro de México)

Inicio de la transmisión y silbatazo inicial. (Tiempo del Centro de México) 18:30 horas: Bogota, Colombia

Bogota, Colombia 24:30 horas: Lisboa, Portugal

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¿Cómo llegan Colombia y Portugal para este juego?

El combinado dirigido por Néstor Lorenzo llega a esta última jornada con la tranquilidad de tener el boleto de clasificación a la siguiente ronda en la bolsa. Las sólidas victorias previas frente a Uzbekistán y República Democrática del Congo ratifican el gran momento de los sudamericanos, quienes ligan cuatro triunfos consecutivos. Sin embargo, la relajación no es una opción para los Cafeteros; un solo punto les basta para amarrar la cima del Grupo K, y buscan emular la histórica hazaña de Brasil 2014 ganando sus tres duelos iniciales.

Con una destacable racha que registra apenas dos derrotas desde marzo de 2025 (9 victorias y 4 empates), Colombia quiere imponer sus condiciones. Además, el historial reciente les favorece ante los conjuntos del viejo continente: marchan invictos en el tiempo regular en sus últimos tres compromisos mundialistas frente a rivales europeos.

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Por su parte, los dirigidos por Roberto Martínez saltarán al campo motivados tras la contundente goleada 5-0 propinada a Uzbekistán. En dicha exhibición, Cristiano Ronaldo agigantó su leyenda al convertirse en el primer futbolista de la historia en marcar en seis ediciones distintas de la fiesta mundialista. Con 4 unidades acumuladas, a los lusos solo les sirve la victoria si pretenden arrebatarle el primer sitio a Colombia.

Las credenciales de los actuales campeones de la UEFA Nations League son imponentes, presumiendo un registro de 11 triunfos en sus últimos 15 partidos internacionales. El duelo táctico y el choque de figuras en territorio estadounidense promete regalar 90 minutos de pura intensidad y dramatismo mundialista.

