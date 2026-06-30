HORA EXACTA para ver Costa de Marfil vs Noruega, juego de los 16avos de final del Mundial 2026™

La fase de grupos ha quedado atrás y la verdadera tensión de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está en proceso. Hoy, el Estadio Dallas se vestirá de gala para abrir este día las eliminatorias de los dieciseisavos de final con un enfrentamiento inédito y de pronóstico reservado: la combativa selección de Costa de Marfil se mide ante la imponente Noruega. Para los aficionados en territorio azteca, la cita tiene una hora exacta: las 11:00 horas (Tiempo del Centro de México).

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¿Cómo llegan Costa de Marfil y Noruega para este encuentro?

Costa de Marfil llega a este compromiso tras firmar una sólida e histórica fase de grupos en el sector E. El combinado africano amarró la segunda posición de un grupo sumamente competitivo, quedando fuera del liderato únicamente por el criterio de duelos directos frente a Alemania. Sus triunfos ante Ecuador y Curazao no solo tuvieron la particularidad de mantener su valla invicta, sino que significaron su boleto a las eliminatorias directas de una fiesta mundialista por primera vez en toda su historia.

Si los marfileños logran la victoria hoy, igualarán el número de triunfos que consiguieron en sus tres participaciones mundialistas previas juntas. La estadística histórica no les favorece, dado que previamente solo dos escuadras africanas ganaron su primer duelo de eliminación directa en un Mundial (ambas en prórroga). Sin embargo, arrastran una inercia positiva con seis victorias en sus últimos siete partidos internacionales.

Por su parte, Noruega selló su clasificación en el Grupo I de forma anticipada. Tanto fue así que su estratega, Ståle Solbakken, se dio el lujo de realizar diez modificaciones en su once inicial durante la última jornada ante Francia, una decisión que calificó como una "obviedad" para cuidar a sus figuras. Aunque pagaron el precio con un doloroso 1-4, la escuadra europea llegará con las piernas frescas.

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Comandados por la jerarquía de Martin Ødegaard y la voracidad de Erling Haaland, los nórdicos apuestan a su estado de forma reciente (14 victorias en 19 partidos) para sacudirse el fantasma histórico de haber perdido sus dos únicos juegos previos de eliminación directa en Mundiales. El ganador de esta vibrante batalla ya tiene destino definido: los octavos de final, donde la poderosa selección de Brasil espera en la siguiente estación.

