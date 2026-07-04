La HORA EXACTA para ver el Canadá vs Marruecos, primer partido de los octavos de final del Mundial 2026™

Llegó el momento de la verdad. Las especulaciones se terminaron y este sábado 4 de julio arrancan formalmente los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El partido encargado de inaugurar esta fase de matar o morir pondrá frente a frente a dos de las escuadras más físicas y pasionales del torneo: Canadá y Marruecos chocan en un escenario electrizante en Houston, buscando instalarse entre los ocho mejores del planeta.

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Para que no te pierdas el silbatazo inicial de este reñido compromiso, aquí te dejamos la agenda de transmisiones. El partido arrancará a la hora exacta de las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Cómo llegan Canadá y Marruecos para este partido?

El conjunto canadiense llega con la motivación por las nubes. Tras dominar gran parte de su eliminatoria previa ante Sudáfrica, la paciencia de la hoja de maple fue recompensada con un agónico gol al minuto 92 en lo que significó su primer partido de eliminación directa en la historia del torneo mundialista. El emotivo estratega estadounidense Jesse Marsch ha catalogado este cruce como una “oportunidad sin presión” para sus dirigidos, quienes buscan emular lo hecho por Turquía y Corea del Sur en 2002 al ganar sus dos primeros partidos de fase final en el torneo. Aunque jugar en Houston les sienta bien —donde registran dos triunfos en sus últimas tres visitas—, el reto es mayúsculo: Canadá arrastra una racha de cuatro derrotas consecutivas ante selecciones del Top 25 del ranking FIFA.

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Por su parte, los "Leones del Atlas" demostraron que la épica de Qatar no fue una casualidad. Marruecos también rozó el infarto tras rescatar el empate al minuto 91 ante los Países Bajos, mandando el juego al alargue para imponerse 3-2 en la tanda de penales. Con esto, el conjunto africano mantiene viva la esperanza de igualar las semifinales de 2022 y extiende a nueve su racha de partidos invictos desde la final de la Copa Africana. Con seis triunfos en sus últimos ocho cruces de eliminación directa y un historial perfecto ante rivales de CONCACAF (incluyendo un triunfo sobre Canadá en 2022), los marroquíes saltan a la cancha con la historia de su lado.

