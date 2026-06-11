La HORA EXACTA para ver la inauguración previa a México vs Sudáfrica en el Mundial 2026™

El Estadio Ciudad de México se encuentra listo para albergar el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Para que no te pierdas ni un solo detalle del evento que sintonizarán millones de personas, aquí te revelamos la HORA EXACTA del show y el espectacular elenco artístico que encenderá la fiesta antes del pitazo inicial entre México y Sudáfrica.

Daniel Sosa te Da los Mejores Consejos para Ir al Estadio | Templo Azteca

La cita con la historia arranca en punto de las 11:30 horas (tiempo del centro de México). Desde ese momento disfrutarás de la ceremonia que fusionará el folclore local con el ritmo global.

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¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial 2026™?

La FIFA ha estructurado una de las ceremonias de apertura más ambiciosas de todos los tiempos. El talento internacional estará encabezado por Shakira, la reina de los mundiales (recordada por Sudáfrica 2010 y Brasil 2014), quien junto al nigeriano Burna Boy estrenará a nivel global "Dai Dai", el tema oficial de esta fiesta mundialista.

Por su parte, el género urbano hará vibrar el coloso de Santa Úrsula con una presentación especial de J Balvin al lado de Ryan Castro, inyectando toda la energía del reguetón al arranque del torneo, mientras que el venezolano Danny Ocean sumará su toque pop a la fiesta latina.

Al ser México el gran anfitrión de la jornada, la música mexicana tendrá un rol protagónico y sumamente emotivo:

El Himno Nacional: El prestigioso cantante Alejandro Fernández tendrá el honor y la enorme responsabilidad de entonar el Himno Nacional Mexicano frente a un estadio abarrotado.

El prestigioso cantante tendrá el honor y la enorme responsabilidad de entonar el frente a un estadio abarrotado. Identidad y Cumbia: El grupo tapatío Maná , la estrella pop Belinda y los emblemáticos Los Ángeles Azules desatarán la fiesta popular, mientras que Lila Downs aportará el misticismo, folclore y raíces culturales de nuestro país.

El grupo tapatío , la estrella pop y los emblemáticos desatarán la fiesta popular, mientras que aportará el misticismo, folclore y raíces culturales de nuestro país. Embajadora de lujo: El evento no solo será musical; la icónica actriz mexicana Salma Hayek aparecerá en la cancha como embajadora oficial para dar una bienvenida mundial al planeta entero.

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Finalmente, la hermandad entre naciones se completará con la participación de la estrella internacional Tyla, encargada de interpretar con orgullo el Himno Nacional de Sudáfrica.

A las 11:30 horas el mundo se detiene. La mesa está servida para un espectáculo sin precedentes que dará paso al debut de la Selección Mexicana que podrás ver EN VIVO y GRATIS a través de Azteca T, nuestro sitio y la APP de Azteca Deportes con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Jorge Valdano, Carlos Guerrero, Antonio Rosique, David Medrano e Inés Sainz

