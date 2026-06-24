HORA EXACTA para ver Sudáfrica vs Corea del Sur, partido de los rivales de México del grupo A

El Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ define a sus clasificados en una jornada de pura tensión simultánea. Con la Selección Mexicana ya clasificada firmemente en la cima del sector con 6 unidades, el segundo boleto directo y las esperanzas de avanzar como uno de los mejores terceros se juegan por completo en el Estadio Monterrey. Los combinados de Sudáfrica y Corea del Sur se ven las caras en una auténtica final regional.

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Horario confirmado para México y Estados Unidos

El silbatazo inicial del árbitro argentino Facundo Tello está programado para la hora exacta de las 19:00 tiempo del centro de México. Para los aficionados que sigan las transmisiones desde los Estados Unidos, el encuentro arrancará a las 21:00 (9:00 PM) tiempo del Este y a las 18:00 (6:00 PM) en el Pacífico.

La urgencia que rodea a este duelo se asemeja bastante a las realidades de otros sectores del torneo, donde combinados como Bosnia y Qatar sufren panoramas idénticos por la falta de triunfos contundentes en sus registros oficiales. En este grupo, Corea del Sur llega con una ligera ventaja al sumar 3 puntos tras derrotar previamente a Chequia, por lo que una victoria o incluso el empate los mantendría con altas posibilidades en la siguiente ronda.

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Por su parte, los Bafana Bafana de Sudáfrica arrastran un panorama mucho más complejo. Cuentan con apenas un punto tras caer en la inauguración ante México y empatar 1-1 con los checos. La única opción realista para el cuadro africano es romper las tendencias negativas y buscar una victoria contundente que les permita meterse de lleno a la pelea de los dieciseisavos, ya sea asaltando la segunda plaza o amarrando un lugar como uno de los mejores terceros lugares del torneo.

