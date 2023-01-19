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Horario y dónde ver La Paz vs Morelia | Liga BBVA Expansión MX

El Atletico Morelia comandado por el entrenador Gabriel Pereyra se meterán a la cancha de el Atlético La Paz en busca de sumar los tres puntos de visita

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Escrito por: Salvador Hernández

La Liga BBVA Expansión MX continúa con su tercera jornada del Clausura 2023, pues Atlético de Morelia y el Atlético La Paz se medirán en la cancha del Estadio Guaycura de Baja California Sur.

VER EN VIVO Y DIRECTO ATLÉTICO LA PAZ VS ATLÉTICO MORELIA POR TV AZTECA DEPORTES

Los pupilos de Gabriel “El Místico” Pereyra no han perdido en lo que va del Clausura 2023, pues comenzaron el certamen con un empate ante Tlaxcala a cero tantos, ya en la segunda fecha ganaron a Los Alacranes de Durango por un marcador de 3-0 en el Morelos; los canarios son sextos generales con cuatro puntos.

Resumen Celaya 1-1 Raya2 | Jornada 3 | Liga Expansión MX

Por su parte, el Atlético La Paz está en la parte baja de la tabla con tres puntos, en su debut le ganó 2-0 a Mineros de Zacatecas y cayó Tepatitlán de visita.

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Horario y donde ver Atlético La Paz vs Atlético Morelia

El partido correspondiente a la jornada 3 de la Liga BBVA Expansion MX se vive en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes, es decir el sitio: aztecadeportes.com y la app oficial de TV Azteca Deportes en punto de las 7 pm, hora del centro de México.

Este partido tendrá la narración de Raúl Patiño Olivares, los comentarios de Daniel López Casarín, Marycarmen Lara y Mauricio Gutiérrez, quiénes te llevarán todos los detalles de la jornada 3 de la Liga BBVA Expansión MX al puro estilo de TV Azteca Deportes y Fut Azteca.

Recuerda, todos los martes a las 5 pm y jueves a las 7 pm tenemos un cita para disfrutar de la Liga BBVA Expansión MX por TV Azteca Deportes, así que ¡Ya tienes el dato! La liga de formación del futbol mexicano está por las plataformas de TV Azteca Deportes Digital.

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