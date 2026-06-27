El HORARIO EXACTO para ver el Croacia vs Ghana del Grupo L, partido final de fase de grupos previo a los 16avos de final

El Estadio de Filadelfia será el escenario donde las selecciones de Croacia y Ghana se enfrentan en la última jornada de la fase de grupos con un boleto directo a los ansiados dieciseisavos de final del Mundial 2026™ en disputa.

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Para que prepares tu agenda y no te pierdas un solo instante de esta batalla campal, aquí tienes los horarios confirmados para sintonizar el juego en vivo:

Horario de inicio del partido Croacia vs Ghana

15:00 horas: Tiempo del Centro de México.

Tiempo del Centro de México. 16:00 horas: Colombia / Perú / Ecuador.

Colombia / Perú / Ecuador. 17:00 horas: Chile / Paraguay / Venezuela.

Chile / Paraguay / Venezuela. 18:00 horas: Argentina / Uruguay / Brasil.

¿Cómo llegan Croacia y Ghana para este partido?

El panorama es de alta exigencia para el cuadro balcánico. Tras una dolorosa derrota inicial por 2-4 ante Inglaterra y un vital triunfo por la mínima (1-0) frente a Panamá, los dirigidos por Zlatko Dalić marchan momentáneamente en la tercera plaza del sector. Pese a esto, las subcampeonas mundiales de 2018 y medallistas de bronce en 2022 ostentan una posición privilegiada en la tabla general de terceros lugares.

Croacia salta al terreno con argumentos sólidos para confiar: no conocen la derrota frente a combinados africanos en la historia de los Mundiales (con un balance global de 5 goles a favor y solo 1 en contra) y apenas han tropezado en uno de sus últimos ocho duelos de ronda de grupos. La tarde podría ser doblemente histórica, ya que las leyendas Luka Modrić e Ivan Perišić están a un partido de alcanzar los 20 encuentros como titulares en Copas Mundiales de la FIFA, una cifra jamás lograda por un futbolista croata.

En la otra acera, la Ghana de Carlos Queiroz se presenta como sublíder del sector con 4 unidades, producto de su victoria ante Panamá (1-0) y un meritorio empate sin goles frente a la poderosa Inglaterra. Las "Estrellas Negras" ya tienen asegurado su regreso a los cruces de eliminación directa, algo que no conseguían desde aquella mítica campaña de cuartos de final en Sudáfrica 2010.

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El estratega portugués, que vive su partido número 16 en banquillos mundialistas, priorizará el orden táctico. Si logran maniatar el ataque croata y mantener su arco invicto, Ghana se convertirá en la primera selección del continente africano en toda la historia de las fiestas mundialistas en concluir la fase de grupos con tres vallas invictas de forma consecutiva.

