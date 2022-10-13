La Liga BBVA de Expansión está en su etapa importante, pues se decidirán los boletos directos para la liguilla y el repechaje en el torneo Apertura 2022.

Uno de los partidos que tendrá todos los reflectores, estará en la pantalla digital de TV Azteca Deportes, pues Leones Negros y Atlético Morelia se juegan el pase directo a la fiesta grande de la liga de formación.

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Resumen: Celaya 1-0 Tepatitlán | Jornada 7 | Liga BBVA MX

El panorama para la calificación de Leones Negros es más accesible, pues con un empate aseguraría su boleto a los cuartos de final.

Por su parte, el campeón defensor, Atlético Morelia la tiene más difícil, pues necesita ganar para sellar su pase.

Sin embargo, el equipo de Gabriel Pereyra se metió en un bache en las últimas jornadas, pues ha empatado en sus últimos cuatro encuentros, un punto a favor de los canarios es que no han perdido en el Estadio Morelos este torneo.

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Probables alineaciones de Leones Negros y Atlético de Morelia

Atlético de Morelia:Ramírez, Trejo, Milke, Ledesma, Velázquez, Andrade, Ruiz, Robles, Uchuri, Gamboa y Mendoza. Dt. Gabriel Pereyra.

Leones Negros: Hernández, Jaramillo, De Alba, Escalante, Jairo, Romario, Carreón, Rentería, Galvá, Vallejo y Rai Villa. DT. Alfonso Sosa.

Horario y dónde ver Leones Negros vs Atlético de Morelia

Se espera un auténtico juego de liguilla, una vez que se enfrenten en la cancha del Estadio Morelos, Atlético Morelia y Leones Negros, ambos buscarán sellar su acceso a la liguilla directa, ambos equipos tienen el futuro en sus manos, deben ganar y así no esperarán resultados para amarrar su pase a la fiesta grande de la liga de plata de futbol de México.

El partido lo podrás seguir este jueves 13 de octubre en punto de las 7 pm por medio de las plataformas digitales y redes sociales de TV Azteca Deportes con la narración de Raúl Patiño, el análisis de Álvaro López Sordo y los comentarios de Marycarmen Lara y Salvador Quezada.

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