Horario y dónde ver Tepatitlán vs Tampico Madero EN VIVO

Que la Liga BBVA Expansión MX este en Azteca Deportes se está convirtiendo en una tradición, por lo que este jueves, en punto de las 4:55 PM, tenemos para ti el partido: Tepatitlán vs Tampico Madero, correspondiente a la Jornada 14, encuentro que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

Posiciones al momento de Tepatitlán y Tampico Madero en la tabla general

Aunque para ambas escuadras no ha sido el torneo que esperaban, los dos equipos se encuentran pelando por clasificarse al repechaje de la Liga de Formación del futbol mexicano. Los de Morelos marchan en la posición 13, con 14 puntos, por lo que tienen que cerrar fuerte para clasificarse a la última instancia.

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Por su parte, la Jaiba Brava es novena del actual torneo con 17 unidades, lo que lo tiene prácticamente clasificada, pero no se pueden descuidar, además de que buscarán escalar posiciones para ser locales en el repechaje.

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Resultados del Tepatitlán y Tampico Madero en la jornada 13 de la Liga BBVA Expansión MX 2021

Los dos equipos vienen de empatar en la fecha pasada. El Tepa, igualó 2-2 contra el Atlético Morelia, un buen resultado para ellos, pues fue en calidad de visitantes ante el tercer lugar de la tabla general.

En tanto, el Tampico Madero empató 1-1 ante el Atlante, el segundo lugar del certamen, y aunque fue como locales, el resultado no fue malo, tomando en cuenta el rival al que enfrentaron.

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TV Azteca Deportes transmitirá el partido Tepatitlán vs Tampico Madero

No te pierdas este partidazo de la Liga BBVA Expansión MX, entre el Tepatitlán vs Tampico Madero, correspondiente a la Jornada 14, del torneo de formación del futbol mexicano, a través de las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

Recuerda que el partido lo podrás seguir desde las 4:55 PM (tiempo del centro de México).

