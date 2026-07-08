Cuándo vuelven a jugar Hormiga González y Piojo Alvarado tras el Mundial 2026: el próximo partido con Chivas

Armando “Hormiga” González y Roberto “Piojo” Alvarado ya tienen en el horizonte su regreso con Chivas después de su participación con la Selección Mexicana en en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aunque existía la duda sobre un posible periodo largo de descanso, el plan del Rebaño apunta a que ambos se reincorporen pronto al trabajo bajo las órdenes de Gabriel Milito.

De acuerdo con diversos reportes, los jugadores mundialistas de Chivas tendrán una semana libre antes de volver a Verde Valle. En ese grupo aparecen Hormiga González, Piojo Alvarado, Raúl “Tala” Rangel, Luis Romo y Brian Gutiérrez, quienes estuvieron con México durante la Copa del Mundo.

La fecha marcada para su regreso a los entrenamientos es el lunes 13 de julio. A partir de ahí, el cuerpo técnico evaluará su estado físico y decidirá si pueden ser considerados para el arranque del Apertura 2026.

Chivas sufre baja en plena pretemporada del Apertura 2026|Crédito: @Chivas / X

Cuándo vuelven a jugar Hormiga González y Piojo Alvarado con Chivas

El próximo partido oficial de Chivas será ante Toluca, en la Jornada 1 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro está programado para el sábado 18 de julio a las 19:07 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Akron.

Ese partido aparece como la primera opción para que Hormiga González y Piojo Alvarado vuelvan a tener actividad con el Guadalajara tras la justa veraniega. Sin embargo, su presencia no está garantizada como titulares, ya que dependerá de la decisión del técnico Milito y de la respuesta física que muestren durante la semana previa.

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El margen de trabajo será corto. Si reportan el 13 de julio, los seleccionados tendrán pocos entrenamientos antes del debut contra Toluca. Aun así, llegan con ritmo competitivo por su participación con la Selección Mexicana, un punto que podría jugar a favor al momento de entrar en la convocatoria.

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Chivas debutará ante Toluca en el Apertura 2026

El calendario oficial de Chivas marca que el Rebaño comenzará el Apertura 2026 en casa contra Toluca. Será un inicio exigente para el equipo de Milito, que buscará arrancar el torneo con plantel completo después de la pausa mundialista ante el vigente campeón de la Concacaf Champions Cup.

Después del duelo frente a Toluca, Chivas volverá a jugar en el Estadio Akron el sábado 25 de julio contra FC Juárez, por la Jornada 2. Más tarde, visitará a Puebla el viernes 31 de julio en el Estadio Cuauhtémoc, antes de continuar con su calendario del semestre.

Por eso, si Hormiga González y Piojo Alvarado no suman minutos ante Toluca, el partido contra Juárez aparece como la siguiente oportunidad para verlos nuevamente con la camiseta rojiblanca.