Hormiga González es el némesis de Keylor Navas: los jugadores que más goles le marcaron al portero de Pumas

Keylor Navas está demostrando ser uno de los mejores porteros de la Liga BBVA MX. Actualmente, es el futbolista con mayor cantidad de paradas en lo que va del torneo y ha convertido la portería de Pumas en una muralla. Sin embargo, Armando ‘Hormiga’ González supo cómo descifrar al histórico guardameta y consiguió posicionarse como uno de sus máximos verdugos.

El delantero de Chivas le anotó un doblete en el empate entre el Guadalajara y Pumas correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026. Con esta doble anotación, el futbolista de 22 años alcanzó los 3 goles marcados a Navas, convirtiéndose en el quinto máximo verdugo del guardameta. En solo dos torneos, la Hormiga logró colarse entre delanteros de talla mundial.

La Hormiga González le anotó 3 goles a Keylor Navas|Liga BBVA MX

La tabla es liderada por Lionel Messi. El astro argentino logró convertir en 9 ocasiones con Keylor Navas al frente, precisamente durante su etapa en el FC Barcelona. Cabe recordar que el tico perteneció a la escuadra del Real Madrid entre los años 2014 y 2019. Quien también logró sacar diferencias ante el costarricense fue Luis Suárez, delantero uruguayo que lo venció en 7 ocasiones.

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Pierre Emerick Aubameyang completa el podio con 5 anotaciones contra Keylor Navas, futbolista que pasó por equipos como Borussia Dortmund, Chelsea, Barcelona, entre otros. Antoine Griezmann, de Atlético Madrid, se ubica cuarto con 4 goles y, finalmente, Hormiga González ocupa la quinta posición en el ranking con sus 3 tantos entre el Apertura 2025 y el Clausura 2026.

Armando Gonzalez celebrates his gal 2-2 of Guadalajara during the 13th round match between Guadalajara and Pumas UNAM as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on April 05, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|Juan Carlos Ocampo/Juan Carlos Ocampo

Hormiga González lucha por ser el campeón de goleo del Clausura 2026

El delantero rojiblanco se encuentra en el mejor momento de su carrera. Con apenas 22 años consiguió batir todo tipo de récords en el futbol mexicano y se encuentra luchando por obtener su segundo campeonato de goleo. Actualmente, es el máximo anotador del Clausura 2026 con 12 goles y solo João Pedro, de Atlético San Luis, se le aproxima con 11 anotaciones.

A falta de solo 4 jornadas para que la Fase Regular de la Liga BBVA MX llegue a su fin, González se perfila para obtener el bicampeonato. Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a menos de 70 días para su inicio, es muy probable que la Hormiga represente a México y abandone la liga local para probar sus cualidades en el futbol de Europa.

