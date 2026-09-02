OFICIAL: Hormiga González juega su primer partido como titular en el Olympiacos

El delantero mexicano Armando Hormiga González tendrá este miércoles 2 de septiembre, su primer partido como titular con el cuadro del Olympiacos anunciado así por el equipo a través de sus redes sociales, rumbo al partido de la Copa de Grecia en el que enfrentarán al AEL.

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En la jornada 1 de este torneo que es uno de los objetivos del Olympiacos en la temporada 2026-2027, el entrenador José Luis Mendilibar ha decidido darle minutos desde el arranque al jugador mexicano quien es uno de las grandes apuestas de esta escuadra ganadora en esa Liga.

Hormiga González, con casi tres semanas en esta escuadra y acoplándose paulatinamente a su nuevo entorno, ya tuvo minutos con el equipo el pasado domingo en partido de Liga en donde fue muy comentado el gol que se perdió frente al arco reventando el poste; las opiniones señalaban que había sido una gran falla en tanto que otros comentarios apuntaban que nunca tuvo el balón muy cómodo para rematar.

Lo que es una realidad, es que Hormiga González entendió esa jugada, se colocó en posición, se quitó una marca y logró terminar una jugada en sus primeras instantes como delantero del cuadro rojiblanco.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην ΑΕΛ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against AEL is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #AELOLY #GreekCup pic.twitter.com/bisa9uNUUF — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 2, 2026

Expectativas por Hormiga González en el Olympiacos

Se espera que Hormuga González sea una figura del equipo que juega en el Estadio Georgios Karaiskakis, recinto del cual Hormiga González ha visto videos y así lo manifestó el día de su llegada, complementando que está anhelando poder jugar ahí.

Ahora su partido será de visita a la cancha el AEL ubicado en la ciudad de Larisa, Grecia.

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