Hasta la Hormiga González le gana en un ranking a Lionel Messi: es mejor en esto

La Leagues Cup 2026 es un espacio en donde la Liga BBVA MX y la MLS compiten por la hegemonía de la zona Concacaf. A nivel individual existe también una comparativa en donde las mejores estrellas de ambas ligas buscan consagrarse dentro del torneo. En este caso la Hormiga González sorprende al aparecer en un importante ranking superando a varias figuras de la MLS, incluyendo al propio Lionel Messi.

Dentro de la lista de jugadores más valiosos de la Leagues Cup 2026 vemos a Armando González en la tercera posición, mientras que el astro argentino se encuentra en la sexta posición. Si bien ambos jugadores cuentan con un valor de mercado de 15 millones de euros, existe un punto diferencial que pone al jugador de Chivas por encima de la figura del Inter Miami.

Armando González supera a Lionel Messi como el jugador más valioso de la Leagues Cup 2026|MEXSPORT

Por qué Hormiga González supera a Messi como jugador más valioso de la Leagues Cup 2026

Un factor decisivo para que Hormiga González se encuentre por encima de otros jugadores valorados en 15 millones de euros se debe a su edad: el delantero mexicano cuenta con apenas 23 años y Lionel Messi con 39 años.

Otros jugadores que cuentan con unos servicios valorados en 15 millones de euros son Heung-Min Son y Anders Dreyen, los cuales cuentan con 34 y 28 años respectivamente. Por eso, se espera que González pueda seguir acrecentando su valor conforme al paso del año.

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La increíble evolución de Armando González en el mercado internacional

Según cifras de Transfermarkt, Armando González ha elevado su carta a un 600 por ciento con respecto a su valor en el año pasado. Tan solo en septiembre de 2025 contaba con un costo de 2.5 millones de euros. La primera evolución importante se dio en diciembre del 2025 al cotizar sus servicios en 7 millones de euros.

Armando González es el segundo jugador mexicano más valioso del mercado|Crédito: Chivas de Guadalajara

Fue después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al elevar nuevamente su carta a los 15 millones de euros. Se espera que este semestre de 2026 sea clave para que Hormiga González siga contando con un valor a la alza tras vivir un buen momento en Chivas.

