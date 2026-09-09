ÚLTIMA HORA: Hormiga González se queda SIN ENTRENADOR en el Olympiacos de manera inesperada

De manera sorpresiva el Olympiacos anunció que el entrenador José Luis Mendilibar, ha quedado fuera del equipo tras algunas jornadas, despido que podría afectar al jugador mexicano Armando Hormiga González quien estaba levantando su rendimiento con el equipo entendiendo el esquema e idea del timonel quien también fue quien lo llevó a esta escuadra griega.

El timonel Mendilibar, esta campaña competía en la Liga de Grecia y acumulaba dos partidos en la Copa, torneos en los que marchaban con triunfos; tenía con el Olympiacos un vínculo de dos años y medio por lo que el despido es sin duda sorpresivo, considerando que también lograron sumar títulos en ese periodo, en los torneos domésticos y en plano internacional.

Su despido se ve relacionado a la eliminación en fase previa de Champions League y aunque competiría en Europa League, se cree que la relación con la alta directiva ya estaba desgastada.

Te podría interesar: Hormiga González se roba las primera planas en la prensa deportiva de Grecia por sus goles con Olympiacos

La Hormiga González, también había recibido un buen recibimiento del estratega, quien había planteado una forma de llevar poco a poco al jugador mexicano en su integración con el equipo, dándole pocos minutos en Liga, y permitiéndole jugar desde el inicio en juegos de Copa, con la clara intención de que el azteca se soltara al ataque, estrategia que ahora le permite presumir de tres goles y un par de asistencias.

Apenas en entrevista con Omar Villarreal, Hormiga González había expresado que en casi tres semanas se ha dedicado a seguir las indicaciones y labores encomendadas, entre lo que destaca entrenamiento, partidos y descanso.

Ahora con el despido de Mendilibar, no solo el equipo en lo general tiene un nuevo comienzo, ahora todos tienen que iniciar de nuevo en el convencimiento al nuevo timonel que llegue al puesto. Para el delantero mexicano será necesario redoblar esfuerzos para ganarse el lugar en el ataque, aunque a su favor cuenta con la desafortunada baja de la competencia a la ofensiva Ayoub El Kaabi se lesionó de fractura de tibia y peroné.

H ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ανακοινώνει τη λήξη της συνεργασίας της με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.



Με τον Χοσέ στον πάγκο της ομάδας κατακτήσαμε το UEFA Conference League, κάναμε πραγματικότητα το όνειρο κάθε Ολυμπιακού και κάθε Έλληνα και ο ίδιος έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ενδοξότερης… pic.twitter.com/CuRSi0EkfQ — Olympiacos FC (@olympiacosfc) September 9, 2026

El comunicado de Olympiacos sobre el despido de Mendilibar

El Olympiacos en un mensaje emotivo desplegado en redes sociales, explicó que el estratega español Mendilibar, se va tras dos años y medio en el equipo, tiempo en el que ganaron la UEFA Conference League 2024 y haber guiado al equipo a un histórico triplete doméstico (liga, copa y supercopa) en la temporada del centenario del club, lo que no fue un logro menor y permanece en la historia y legado.

La imagen del homenaje al entrenador ibérico, se acompaña con él rodeado de fotos de victorias y los principales trofeos, con el mensaje «Thank you for everything».