Prensa griega reacciona al doblete y asistencia del delantero de Olympiacos Hormiga González: “Así se ven 30 millones de euros”

El jugador mexicano Armando Hormiga González se ganó sus primeras portadas en los periódicos de Grecia, gracias a los dos goles más asistencia que logró el martes en partido de Copa de Grecia con el Olympiacos, recalcando sobre todo que de momento la inversión del equipo están rindiendo frutos, con los 30 millones que se gastaron entre el azteca y Gustavo Puerta.

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En el partido entre Olympiacos y el Volos New Football Club, Hormiga se mandó doblete y asistió a Puerta, lo que en conjunto dio la victoria en ese partido de Copa y para el azteca le permitió estar en las portadas de los principales diarios de ese país y además ocupar al interior amplios textos y espacios gráficos.

Eso tiene mucha relevancia para la Hormiga quien ahora se coloca como un tipo más mediático en Grecia y no solo eso, su actuación empujaría para terminar de ganarse la titularidad considerando también que su compañero y competencia al ataque Ayoub El Kaabi se lesionó de fractura de tibia y peroné.