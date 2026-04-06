CONFIRMADO: Hormiga González supera a un histórico de Chivas y está muy cerca de lograr un récord que parecía imposible

Armando ‘Hormiga’ González tiene todas las condiciones para hacer historia en la Liga BBVA MX. El joven delantero viene de anotar un doblete en el empate de Chivas contra Pumas correspondiente a la Jornada 13 del Clausura 2026. Su equipo permanece como el único líder del torneo y, gracias a sus dos goles, consiguió batir una marca que parecía imposible en el Guadalajara.

El canterano rojiblanco logró convertir 24 goles en lo que va de la temporada y superó la marca de Omar Bravo, quien había registrado 22 anotaciones durante la campaña 2006-07. Hormiga González también dejó atrás a históricos de la institución como es el caso de Javier ‘Chicharito’ Hernández, quien marcó 21 goles durante el curso 2009-10. Ahora irá a la caza por el récord absoluto.

Armando La Hormiga González anota ante los Pumas en la Jornada 13|Brandon/MEXSPORT

Hormiga González quiere ser el rey de Chivas

El futbolista de 22 años busca coronarse como el máximo goleador del Guadalajara en una sola temporada. Dicho registro le pertenece a Jaime Pajarito, histórico atacante de la Liga BBVA MX, quien consiguió marcar 27 goles en la temporada 1980-81. En estos momentos, Armando González se encuentra a solo 3 anotaciones de igualar el récord y no parará hasta conseguirlo.

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Aún restan 4 jornadas para que la Fase Regular del Clausura 2026 llegue a su fin. Esto quiere decir que si Hormiga consigue marcar en cada uno de los compromisos restantes, logrará batir el récord de Pajarito y coronarse como el máximo anotador de los rojiblancos en una sola temporada. El joven delantero está escribiendo historia en el Guadalajara y ya se codea entre los jugadores más grandes de la institución.

Los partidos que le quedan a Hormiga González y Chivas

Tigres vs. Chivas | 11 de abril | Jornada 14

Chivas vs. Puebla | 18 de abril | Jornada 15

Necaxa vs. Chivas | 23 de abril | Jornada 16

Chivas vs. Tijuana | 25 de abril | Jornada 17

Actualmente, el Rebaño se ubica en lo más alto de la tabla general del Clausura 2026 con 31 unidades. Lo sigue de cerca Cruz Azul con 27 y Toluca completa el podio con 26 puntos. Por otro lado, Hormiga González se mantiene como el actual líder de goleo con 12 anotaciones, seguido de cerca por João Pedro, de Atlético San Luis, con 11 goles hasta la fecha.

