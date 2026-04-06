Mientras Hormiga González cuesta 15 millones, el valor de mercado de Julián Quiñones en Arabia

La Selección Mexicana tiene opciones de sobra en el ataque para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se aproxima. Armando ‘Hormiga’ González es uno de los delanteros del momento en la Liga BBVA MX, quien no para de batir récords jugando para Chivas de Guadalajara y que lidera el campeonato de goleo del Clausura 2026. Su gran momento lo ha llevado a ser el futbolista mejor valuado de todo el futbol mexicano.

En estos momentos, el valor de mercado de Hormiga González asciende a los 15 millones de euros, cifra que lo posiciona como el jugador más caro de la liga. El joven delantero de 22 años ya igualó su marca goleadora obtenida durante el torneo pasado y sueña con estar presente en la Copa del Mundo representando a México. No obstante, Julián Quiñones es otro de los atacantes mexicanos en forma en este 2026.

during the 9th round match between Guadalajara and Leon as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Akron Stadium, on March 18, 2026 in Guadalajara, Jalisco, Mexico.|MEXSPORT

El delantero colombiano naturalizado mexicano es el máximo goleador de la Saudi Pro League jugando para el Al Qadsiah. Quiñones atraviesa su mejor momento futbolístico a los 29 años de edad y, según el sitio especializado Transfermarkt, su valor de mercado asciende a los 12 millones de euros en la actualidad. Esta cifra lo posiciona como uno de los jugadores más cotizados de Arabia Saudita.

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Sin embargo, la diferencia de precios entre ambos delanteros mexicanos es de 3 millones de euros a favor de González. El canterano de Chivas cuenta con un potencial gigante gracias a su corta edad, estando en el radar de equipos importantes de Europa como Borussia Dortmund y FC Barcelona. Por otro lado, Quiñones ya es un futbolista consagrado y, probablemente, se encuentre en su pico máximo de rendimiento.

Los números de Hormiga González y Quiñones

Armando González

Partidos jugados: 31.

Goles anotados: 24.

Asistencias: 1.

Minutos disputados: 2,124.

Julián Quiñones

Partidos jugados: 27.

Goles anotados: 28.

Asistencias: 2.

Minutos disputados: 2,335.

Es prácticamente un hecho que ambos estarán presentes en el Mundial 2026, aunque será decisión de Javier Aguirre alinearlos como titular o dejar a los dos en el banco de suplentes. El nivel de la liga pesa, ya que el entrenador de México ha optado por jugadores que compiten en torneos de “mayor nivel” como es el caso de Raúl Jiménez en la Premier League.

