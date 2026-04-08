Hormiga González logró superar a Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé en este ranking

La temporada de Armando ‘Hormiga’ González está siendo una verdadera locura. El delantero está batiendo todo tipo de récords en Chivas y su presente goleador le ha permitido superar a futbolistas como Cristiano Ronaldo y Kylian Mbappé. En estos momentos, se encuentra entre los mejores atacantes del mundo y ya empieza a despertar el interés de los equipos más grandes de Europa.

Finalizada la Jornada 13 del Clausura 2026, la Hormiga ya acumula 24 goles anotados en la campaña 2025-26. Consiguió anotar 12 en el Apertura 2025 y suma otros 12 en el presente torneo, números que son muy difíciles de ver no solo en la Liga BBVA MX, sino que a nivel mundial. Estas cifras lo colocan como uno de los máximos goleadores del mundo, superando a las estrellas más brillantes de este deporte.

Hormiga González entre los máximos goleadores de la temporada

Si se tienen en cuenta las cinco mejores ligas de Europa y se suma la liga de Arabia Saudita, González solamente es superado por el inglés Harry Kane. El experimentado centrodelantero del Bayern Múnich suma 31 goles en la presente temporada y va encaminado a ganar la Bota de Oro. Mientras tanto, el inglés Ivan Toney y su compatriota Julián Quiñones también lo superan con 26 tantos cada uno.

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Sin embargo, Hormiga González se encuentra por encima de Mbappé, quien suma 23 anotaciones con el Real Madrid. Cristiano cuenta con el mismo registro goleador que el francés jugando para el Al Nassr, por lo que está por debajo del mexicano de Chivas en la tabla mundial. Como si fuese poco, el noruego Erling Haaland tampoco logra alcanzar a la Hormiga, habiendo anotado 22 goles de momento con el Manchester City.

|Chivas

La Hormiga empieza a hacerse notar en Europa

El gran presente de González no pasa desapercibido en el futbol europeo y varios clubes ya han puesto el ojo encima de él. En las últimas semanas, se pudo dar a conocer que el futbolista del Guadalajara está siendo seguido de cerca por el Borussia Dortmund, FC Barcelona, Feyenoord, entre otros equipos del Viejo Continente.

Es muy poco probable que la Hormiga siga jugando en la Liga BBVA MX más allá de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y en Chivas ya lo saben. Su cláusula de salida ronda los 15 millones de dólares, cifra que el club rojiblanco podría recibir en el mercado veraniego si se desprende del goleador de 22 años.

Mientras tanto, Armando González buscará finalizar el Clausura 2026 como campeón de goleo. Actualmente, lidera la tabla con sus 12 anotaciones y solamente João Pedro, de Atlético San Luis, lo sigue de cerca con 11 goles.

