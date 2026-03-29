Mientras Hormiga González es el jugador más caro de la Liga BBVA MX, el valor de Berterame en la MLS

La pelea por ser el segundo delantero centro de la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA está más reñida que nunca. Si bien es cierto que Germán Berterame parecía tener el lugar asegurado tras su increíble 2025, Armando González se convirtió en el jugador más caro de la Liga BBVA MX y, para muchos, ya superó el nivel del ex Rayados de Monterrey.

Con la reciente actualización de valores de mercado que realizó la plataforma especializada, Transfermarkt, la ficha de ‘Hormiga’ González alcanzó los 15 millones de euros. Esta cifra lo posiciona como el futbolista mejor valorado de toda la Liga BBVA MX, superando a figuras como Erik Lira de Cruz Azul (€12,000,000) o Gilberto Mora de Xolos de Tijuana (€10,000,000).

|Instagram Armando González / @hormiga_glez

El valor de Germán Berterame en la MLS

En enero de este mismo año, Berterame se convirtió en una de las compras más caras en la historia de Inter Miami. Los de Florida pagaron su cláusula de 15 millones de dólares para sacarlo de Rayados, sin embargo, su rendimiento dejó mucho que desear desde su llegada. Actualmente, su precio es de 8,5 millones de euros, cifra que lo coloca fuera del Top 10 futbolistas más valorados de la MLS.

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Esto quiere decir que la diferencia de precios entre ambos jugadores mexicanos es de 6,5 millones de euros a favor del canterano de Chivas. Cada uno tiene argumentos sólidos que respaldan su valor de mercado actual y que los mantienen en la pelea por ser el segundo delantero centro de México por detrás del experimentado Raúl Jiménez.

|@InterMiamiCF

Los números de Armando González comparados a los de Germán Berterame

El delantero de 22 años de Guadalajara fue campeón de goleo de la Liga BBVA MX en el torneo anterior y ahora suma 10 goles en 12 jornadas del Clausura 2026. A lo largo de la temporada, consiguió anotar 22 goles en 30 partidos, números que lo han posicionado como uno de los goleadores más letales en todo el mundo.

Si bien es cierto que la temporada de Berterame no es la mejor, ya que suma 7 partidos jugados sin sumar goles ni asistencias, viene de ser el futbolista mexicano con mayor cantidad de goles anotados durante todo el 2025 con 28 tantos. Estos números llevaron al mexicano a ser comprado por Inter Miami para afrontar la presente temporada.

Números de Armando González en 2026

Partidos jugados: 12.

Goles: 10.

Asistencias: 0.

Minutos disputados: 843.

Números de Germán Berterame en 2026