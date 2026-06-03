Así es el hotel donde se hospedará la Selección de Portugal y la millonada que cuesta cada noche

La Selección de Portugal ya amarró el hotel de lujo que utilizará como búnker oficial para encarar la primera fase del torneo más importante del planeta. El conjunto europeo se decidió por una de las zonas más exclusivas de Florida con el claro objetivo de encontrar privacidad absoluta antes de hacer su debut en la competencia veraniega. La federación lusa no escatimó en gastos para garantizar el descanso de sus figuras en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

El complejo seleccionado destaca por sus rigurosos filtros de seguridad y una ubicación estratégica que facilitará los traslados del equipo. La delegación europea tiene planeado llegar a Estados Unidos el próximo 12 de junio, cinco días antes de jugar su primer encuentro contra el Congo en las acciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La selección de Portugal se alojará en un hotel de lujo en Florida para la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Getty Images

Selección de Portugal: Las comodidades y el precio de su hotel de concentración

El espectacular hotel es el Four Seasons Resort Palm Beach, un complejo residencial ubicado a sólo diez minutos de la famosa finca Mar-a-Lago de Donald Trump. La propiedad cuenta con un total de 207 habitaciones y suites de gran categoría diseñadas con un estilo costero inspirado en mediados de siglo. Hospedar a la Selección de Portugal costará una auténtica fortuna, ya que las tarifas comerciales durante la competencia van desde los US$1,100 por noche en cuartos estándar y superan los US$8,800 por jornada en las suites presidenciales.

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Los futbolistas tendrán acceso a una playa privada resguardada por la seguridad local, jardines tropicales y albercas climatizadas. La alimentación estará a cargo de un restaurante de prestigio dirigido por el chef Mauro Colagreco, quien cuenta con una estrella Michelin. Los empleados del hotel fueron capacitados con meses de anticipación para cuidar al máximo la intimidad de la Selección de Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

La logística de las prácticas en la costa de Florida

La federación lusa eligió centralizar sus operaciones en este punto geográfico para mitigar el cansancio que provocan los viajes largos a lo largo del continente. Cristiano Ronaldo comandará las sesiones de entrenamiento en las canchas oficiales asignadas por los organizadores del torneo de la FIFA. El búnker se mantendrá activo hasta finales de junio, cuando se definan las posiciones de la fase regular.

El cuadro luso tratará de reflejar el alto costo de su estancia con un rendimiento superlativo dentro de la cancha. El plantel europeo es un firme candidato al título y buscará asegurar el liderato del sector para avanzar con paso perfecto a los dieciseisavos de final en la Copa Mundial de la FIFA 2026™.