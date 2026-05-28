La IA predice si hay posibilidad (o no) de que Portugal gane la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La inteligencia artificial de Gemini realizó una simulación sobre las posibilidades del equipo de Cristiano Ronaldo
La selección de Portugal es elegida como una candidata por los aficionados para quedarse con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, competencia para la que Argentina ya lanzó su lista de convocados. En ese contexto la inteligencia artificial (IA) de Gemini realizó una simulación y posterior predicción del rendimiento del equipo de Cristiano Ronaldo.
De acuerdo a las simulaciones del modelo de inteligencia artificial, las posibilidades de que la Portugal de CR7 —que aparece en el video de la canción con indirecta de Shakira a Piqué— son inferiores al 10%.
Esto dice la IA sobre Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
La inteligencia artificial de Gemini analizó las probabilidades de la Selección de Portugal y le otorgó al conjunto luso un 9.1% de probabilidad de levantar el trofeo por primera vez en su historia. Las casas de apuestas internacionales colocan a la escuadra dirigida por Roberto Martínez como la sexta favorita del torneo. Supera en las mediciones a Alemania, Países Bajos y Bélgica.
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El camino de Portugal iniciará en el Grupo K junto a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. La IA proyecta que el equipo europeo avanzará a la ronda de dieciseisavos de final sin mayores complicaciones debido a la profundidad de su plantel. Sin embargo, el liderato del sector frente a Colombia definirá los cruces de eliminación directa.
Los factores clave para el pronóstico de la IA
La predicción final de la tecnología de Gemini depende de variables estructurales muy específicas:
- Rendimiento de Cristiano Ronaldo: El capitán asistirá a su sexto Mundial con 41 años de edad. La IA advierte que el éxito luso dependerá de su dosificación física y de la efectividad en el área.
- Consistencia defensiva: La zaga liderada por Rúben Dias necesita mostrar solidez ante ataques rápidos de transiciones directas.
- Generación en el mediocampo: El volumen de juego generado por Bruno Fernandes y Bernardo Silva será el motor principal para abastecer a los extremos.
- Cruces en llaves de eliminación: Al expandirse el torneo a 48 equipos, el desgaste físico en la fase KO aumentará con una ronda extra. Evitar a potencias como Francia o Argentina antes de las semifinales elevará su porcentaje de éxito.