La IA predice si hay posibilidad (o no) de que Portugal gane la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La selección de Portugal es elegida como una candidata por los aficionados para quedarse con el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, competencia para la que Argentina ya lanzó su lista de convocados. En ese contexto la inteligencia artificial (IA) de Gemini realizó una simulación y posterior predicción del rendimiento del equipo de Cristiano Ronaldo.

De acuerdo a las simulaciones del modelo de inteligencia artificial, las posibilidades de que la Portugal de CR7 —que aparece en el video de la canción con indirecta de Shakira a Piqué— son inferiores al 10%.

Esto dice la IA sobre Portugal en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La inteligencia artificial de Gemini analizó las probabilidades de la Selección de Portugal y le otorgó al conjunto luso un 9.1% de probabilidad de levantar el trofeo por primera vez en su historia. Las casas de apuestas internacionales colocan a la escuadra dirigida por Roberto Martínez como la sexta favorita del torneo. Supera en las mediciones a Alemania, Países Bajos y Bélgica.

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El camino de Portugal iniciará en el Grupo K junto a la República Democrática del Congo, Uzbekistán y Colombia. La IA proyecta que el equipo europeo avanzará a la ronda de dieciseisavos de final sin mayores complicaciones debido a la profundidad de su plantel. Sin embargo, el liderato del sector frente a Colombia definirá los cruces de eliminación directa.

Cristiano Ronaldo lamenta el no calificar al Mundial 2026.|Foto: Instagram y Canva

Los factores clave para el pronóstico de la IA

La predicción final de la tecnología de Gemini depende de variables estructurales muy específicas: