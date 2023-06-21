Hoy es el día más largo del año y la noche más corta ¿en qué consiste?

Este 21 de junio ocurre uno de los fenómenos más llamativos de la astronomía, el cual marca el término de la primavera y el inicio del verano y que a su vez originan el día más largo del año y la noche más corta.

Este día comienza en el hemisferio norte del mundo, el verano, una fecha que representa el solsticio del verano. Sucede que este hemisferio está inclinado lo más cercano posible al astro rey y así es receptor de la máxima luz del día.

¿Cuánto durará el día este 21 de junio?

De acuerdo a Star Walk, sitio especializado en la divulgación de la ciencia y eventos astronómicos, el día más largo del año, que corresponde al 21 de junio, durará 13 horas con 25 minutos.

Con tantas horas de luz, será una oportunidad para completar muchas tareas, hacer rendir el día y activarse, aunque muchas personas y culturas le dan un significado especial.

¿Hoy 21 de junio hará más calor?

De acuerdo a un artículo publicado con motivo de este 21 junio por la UNAM, la astrónoma Fierro Gossman quien es parte del instituto de la Universidad y especialista en estos temas, describe que solo es el día más largo del año y reiteró que está “estrechamente vinculado a la inclinación de la órbita de la Tierra con relación al Sol, influyendo en la cantidad de luz solar que cada hemisferio recibe y determinando el cambio de las estaciones”.

Pese a ello, y revisando el pronóstico del clima, habrá una máxima de 33 grados teniendo como referencia la Ciudad de México y el mismo pronóstico señala que el jueves la máxima será de 32 grados; 31 grados para viernes, sábado y domingo.

¿A qué hora entró el verano este 2023?

Cuando uno de los dos hemisferios de la Tierra -norte o sur- alcanza su máxima inclinación hacia el Sol se le denomina solsticio de verano en ese hemisferio. Se reitera que se recibe la mayor cantidad de luz solar, lo que resulta en el día más largo del año en ese punto.

Ahora, el verano arrancó el 21 de junio cuando eran las 8:57 de la mañana.

#UnDíaComoHoy llega el Solsticio de Verano ☀️😎



Checa qué pasa con nuestro planeta y por qué es el día más largo del año😱🤓#Universum30 pic.twitter.com/3LRrV61Sgk — Universum Museo (@UniversumMuseo) June 21, 2023

Tradiciones y celebraciones por el solsticio de verano

En la cultura maya, por ejemplo, que siempre tuvo presente los fenómenos astronómicos y que aún se preservan en esta cultura, es tiempo de celebraciones y agradecimientos por la siembra y cosecha.

Es también visto como un nuevo ciclo, por lo que decenas de personas, asisten a la Zona Arqueológica de Chichén Itzá, para colocarse en las periferias del Castillo de Kukulcán y recargarse de energía.