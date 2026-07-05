¿HOY juega México? Lo que dice el calendario del Mundial 2026™ sobre la fecha del partido de la Selección Mexicana
El calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no deja espacio a las dudas: SÍ, la Selección Mexicana salta a la cancha HOY domingo 5 de julio
El calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no deja espacio a las dudas: SÍ, la Selección Mexicana salta a la cancha HOY domingo 5 de julio. A pesar del mar de especulaciones que inundó las plataformas digitales sobre posibles cambios del horario del encuentro, la FIFA ratificó el duelo. El silbatazo inicial sonará exactamente a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).
México vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca
¿Dónde ver el partido México vs Inglaterra?
Toda la nación podrá vibrar con este cardíaco encuentro de octavos de final completamente GRATIS a través de la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes. El equipo comandado por Christian Martinoli y el "Doctor" Luis García promete adueñarse del rating nacional, sumando la picardía de Jorge Campos, el liderazgo de Zague y la sabiduría táctica del campeón del mundo, Jorge Valdano, ofreciendo una alternativa con identidad propia y libre de otras cadenas comerciales.
¿Cómo llegan México e Inglaterra para este partido?
Las fuentes oficiales del conjunto azteca y los reportes directos desde el campamento de Inglaterra nos muestran cómo se perfila el choque de esta tarde:
- El momento de México: Bajo la dirección táctica de Javier Aguirre, el conjunto azteca llega blindado por una racha histórica. Clasificaron líderes del Grupo A y se metieron a octavos tras vencer con autoridad a Ecuador. La principal fortaleza mexicana radica en su zaga defensiva, la cual presume un récord de cero goles recibidos en lo que va de esta justa mundialista.
- La realidad de Inglaterra: El estratega Thomas Tuchel sabe que la presión en Londres es asfixiante. A pesar de un funcionamiento colectivo que ha levantado críticas en la prensa británica, el cuadro europeo hizo valer su enorme peso individual para dejar en el camino a República Democrática del Congo en la ronda previa con un sólido 2-1, cobrando ritmo de cara a este partido.
La mesa está puesta para que el público mexicano disfrute del partido con la narrativa más irreverente y analítica de la televisión abierta. Recuerda sintonizar Azteca 7 a partir de las 17:30 horas para vivir el color de la previa y los mejores datos antes de que ruede el balón.
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