¿HOY juega México? Lo que dice el calendario del Mundial 2026™ sobre la fecha del partido de la Selección Mexicana

El calendario oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ no deja espacio a las dudas: SÍ, la Selección Mexicana salta a la cancha HOY domingo 5 de julio. A pesar del mar de especulaciones que inundó las plataformas digitales sobre posibles cambios del horario del encuentro, la FIFA ratificó el duelo. El silbatazo inicial sonará exactamente a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

México vs Inglaterra: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Octavos de Final del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

¿Dónde ver el partido México vs Inglaterra?

Toda la nación podrá vibrar con este cardíaco encuentro de octavos de final completamente GRATIS a través de la señal de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes. El equipo comandado por Christian Martinoli y el "Doctor" Luis García promete adueñarse del rating nacional, sumando la picardía de Jorge Campos, el liderazgo de Zague y la sabiduría táctica del campeón del mundo, Jorge Valdano, ofreciendo una alternativa con identidad propia y libre de otras cadenas comerciales.

¿Cómo llegan México e Inglaterra para este partido?

Las fuentes oficiales del conjunto azteca y los reportes directos desde el campamento de Inglaterra nos muestran cómo se perfila el choque de esta tarde:

El momento de México: Bajo la dirección táctica de Javier Aguirre, el conjunto azteca llega blindado por una racha histórica. Clasificaron líderes del Grupo A y se metieron a octavos tras vencer con autoridad a Ecuador. La principal fortaleza mexicana radica en su zaga defensiva, la cual presume un récord de cero goles recibidos en lo que va de esta justa mundialista.



Bajo la dirección táctica de Javier Aguirre, el conjunto azteca llega blindado por una racha histórica. Clasificaron líderes del Grupo A y se metieron a octavos tras vencer con autoridad a Ecuador. La principal fortaleza mexicana radica en su zaga defensiva, la cual presume un récord de en lo que va de esta justa mundialista. La realidad de Inglaterra: El estratega Thomas Tuchel sabe que la presión en Londres es asfixiante. A pesar de un funcionamiento colectivo que ha levantado críticas en la prensa británica, el cuadro europeo hizo valer su enorme peso individual para dejar en el camino a República Democrática del Congo en la ronda previa con un sólido 2-1, cobrando ritmo de cara a este partido.



La mesa está puesta para que el público mexicano disfrute del partido con la narrativa más irreverente y analítica de la televisión abierta. Recuerda sintonizar Azteca 7 a partir de las 17:30 horas para vivir el color de la previa y los mejores datos antes de que ruede el balón.

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