Hoy todos alaban a Juninho, pero hubo un día en el que lo fichaban hasta GRATIS

A pesar de que tuvo ofertas que nadie rechazaría, Juninho Vieira eligió jugar en Pumas UNAM , equipo que pagó una verdadera fortuna para ficharlo desde el Flamengo, el mejor equipo de toda América. Pero aunque hoy en día todos alaban delantero brasileño de 29 años, hubo un día en el que lo fichaban hasta gratis y tenía un valor de mercado bajísimo.

Cuando muchos antes de su llegada se preguntaban qué tan bueno era Juninho , el delantero dejó en claro su talento con un gol en los 3 partidos que disputó con el Club Universidad Nacional. Está claro que Efraín Juárez espera que sea uno de sus mejores jugadores, ya que la institución pagó una buena cantidad de dinero por él. En tanto, en 2023 no valía casi nada.

Juninho descartó ofertas de Brasil y Europa para jugar en México|Crédito: Pumas UNAM / X

La fortuna que pagó Pumas UNAM para fichar a Juninho Vieira

Según la información de Transfermarkt, sitio especializado en transferencias de jugadores, Pumas UNAM pagó 5 millones de euros al Flamengo para adquirir el pase de Juninho Vieira, quien era suplente en el club brasileño pero que supo ser importante en diferentes momentos.

Más allá de ese precio alto que hoy pagó el club universitario por Juninho, hasta hace unos años su valor de mercado era muchísimo más bajo. Por ejemplo, a principios de 2023 tenía un precio de apenas 500 mil euros. Antes, en 2020 y con 24 años, Vieira costaba 275 mil euros.

Juninho |Mexsport

Además de todo eso, durante la primera etapa de su carrera pasaba gratis de club en club, puesto que Athletico Paranaense siempre lo daba a préstamo a distintos equipos, siendo que allí apenas disputó 16 encuentros y no marcó ningún gol. Terminó saliendo por un monto de dinero no informado a un club menor de Portugal.

Los números de Juninho Vieira antes de llegar a Pumas UNAM

De acuerdo a BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de jugadores, así le fue a Juninho Vieira jugando para el Flamengo: