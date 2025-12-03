¡HUGO GONZÁLEZ LE DICE QUE NO! Le Niega el Primero a Monterrey | Monterrey vs Toluca
Hugo González protagonizó una de las atajadas más espectaculares del partido, cuando Monterrey estaba a punto de abrir el marcador. El portero reaccionó de forma increíble para negar el primer gol de Rayados y mantener con vida a su equipo.
