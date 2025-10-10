deportes
Nota

“Buen día las p...": Fanáticos explotan tras goleada 0-10 en Eliminatorias al Mundial 2026

La Selección en cuestión fue aplastada en la Eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo del próximo año y tal parece que el resultado no les asentó bien

“Buen día las p...": Fanáticos explotan tras goleada 0-10 en Eliminatorias al Mundial 2026
Unsplash
“Buen día las p...": Fanáticos explotan tras goleada 0-10 en Eliminatorias al Mundial 2026
José Alejandro
Mundial México 2026
Austria destrozó a la Selección de San Marino al meterles 10-0 en la Fecha 7 de las Eliminatorias de la UEFA, un resultado escandaloso para un partido profesional y de suma importancia, pues ambos países se juegan a clasificación al Mundial 2026. El marcador provocó burlas en las redes sociales y, otros tantos, enojo por parte de fanáticos, en específico de una página no oficial de la nación.

“Buen día las pelotas. Nos comimos 10 goles contra Austria haciendo un papelón y encima quedamos sin chance de clasificar al mundial. Somos horribles”, publicó la cuenta de X @SanMarinoTeam, una página no oficial de la selección europea, que en 2023 cumplió casi 19 años sin ganar un partido .

Mundial 2026
X

Se terminan las esperanzas de San Marino tras goleada 0-10 en Eliminatorias

San Marino se ubica en el Grupo H de las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026 junto a Austria, Bosnia y Herzegovina, Rumania y Chipre. Sin embargo, la selección europea está hasta el fondo de la tabla con 0 puntos tras 6 jornadas disputadas, proclamándose como una de las peores naciones de la zona al no ganar ningún encuentro hasta el momento.

Las peores goleadas de San Marino a lo largo de su historia

San Marino se ubica en el último lugar del Ranking de la FIFA, específicamente en el puesto 210. La selección de Europa ha recibido grandes goleadas a lo largo de su historia y estas son las más escandalosas:

  1. España 14-0 San Marino – 2005
  2. Alemania 13-0 San Marino -2006
  3. Austria 10-0 San Marino - 2025
  4. España 9-0 San Marino – 1999
  5. Inglaterra 6-0 San Marino – 2025

La mala racha de San Marino en futbol

San Marino tuvo un récord histórico en el futbol y ese fue tener una racha de 140 partidos sin ganar, que se reflejaron en 20 años sin conseguir una victoria. La selección europea rompió con la malaria el 5 de septiembre de 2024, cuando derrotó 1-0 a Liechtenstein en la Liga de Naciones de la UEFA.

Curiosidades del deporte
