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Fútbol

HUMILLADOS: Arsenal sufre una eliminación histórica ante un equipo que vale 500 veces menos: la sorpresa de la Copa Carabao

Arsenal eliminado por Fleetwood Town: la diferencia millonaria entre ambos equipos

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El Arsenal sufrió una de las derrotas más sorpresivas en la Carbao Cup.|Jason Cairnduff/Action Images via Reuters

El dinero alcanzaba para comprar casi 500 veces al rival. No alcanzó para derrotarlo. El Arsenal, campeón vigente de la Premier League y dueño de una de las plantillas más costosas de Europa, quedó eliminado de la Copa Carabao ante Fleetwood Town, un equipo de la cuarta división inglesa que protagonizó una de las mayores sorpresas en la historia del torneo.

La distancia entre ambos clubes podía medirse antes del encuentro. El plantel del Arsenal está valorado en aproximadamente 1,630 millones de dólares, mientras que el de Fleetwood Town apenas alcanza los 3.3 millones de dólares. Una diferencia cercana a los 1,627 millones que desapareció cuando comenzó a rodar la pelota.

El equipo de Mikel Arteta necesitó los penaltis para conocer su destino después de empatar 1-1 en los 90 minutos. Bruno Guimaraes falló el cobro decisivo y Fleetwood celebró una victoria que ningún presupuesto podía garantizar.

Arsenal y Fleetwood Town: dos fortunas separadas por 1,627 millones de dólares

La diferencia económica refleja dos realidades del futbol inglés. Arsenal reúne futbolistas de enorme valor de mercado, contrataciones internacionales y una estructura diseñada para competir por los títulos más importantes de Europa.

Fleetwood Town, en cambio, participa en la League Two, cuarta categoría del sistema profesional inglés. Los dos equipos estaban separados por 84 posiciones en la pirámide del futbol de Inglaterra.

EquipoValor de plantilla
Arsenal1,630 millones de dólares
Fleetwood Town3.3 millones de dólares
Diferencia1,626.7 millones de dólares

La diferencia no impidió que Aaron Loupalo-Bi adelantara a Fleetwood en el minuto 21, después de aprovechar un error de Marli Salmon para superar al portero Illan Meslier.

Arsenal había presentado una alineación con nombres como Kai Havertz, Jurrien Timber, Viktor Gyökeres, Piero Hincapié y Martin Zubimendi. Arteta también recurrió a Martin Odegaard y Ben White durante el encuentro.

Una noche histórica que terminó en penaltis

Gyökeres empató en el minuto 50 y parecía que el Arsenal había encontrado el camino para imponer su jerarquía. Sin embargo, el segundo gol nunca llegó.

El encuentro también estuvo marcado por una interrupción de más de ocho minutos debido a un dron que sobrevoló el estadio y por la expulsión del juvenil Max Dowman, de 16 años, en el minuto 85.

La tanda de penaltis terminó por derrumbar al favorito. Fleetwood Town se convirtió en el primer equipo de League Two en eliminar de la Copa de la Liga a un campeón vigente de la Premier League.

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