Humilló a Argentina en 2014 y hoy los mexicanos lo recibieron en el Estadio CDMX de forma épica

El Estadio CDMX recibió a sus primeras estrellas en este arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Dentro de las afueras del Coloso de Santa Úrsula se captó la presencia de Thomas Müller, el cual fue recibido de manera amistosa por la afición mexicana una vez que fue reconocido.

El delantero del Vancouver Whitecaps arribó a la capital mexicana como parte del equipo de la cadena alemana Magenta TV, por lo que una vez en el interior del Estadio CDMX se le vio junto a Jürgen Klopp y Robert Andrich como parte del equipo de transmisión.

|Créditos: Especial

Thomas Müller y su historial ante Argentina en la Copa Mundial de la FIFA

Thomas Müller es uno de los máximos anotadores en la Copa Mundial de la FIFA™ con 10 goles. Además de disputar cuatro ediciones en total; Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

🤯🇩🇪 Jürgen Klopp and Thomas Müller at the Estadio Azteca ahead of tomorrow’s opening match of the 2026 FIFA World Cup! 🏆🏟️ pic.twitter.com/IShRVK8bSy — All Fútbol MX 🇲🇽 (@AllFutbolMX) June 10, 2026

Su papel más destacado fue en Brasil 2014, su mejor torneo, al anotar 5 goles y levantar el título ante la Selección de Argentina, siendo el conjunto germano victorioso gracias a un agónico gol de Mario Götze en tiempos extra. Además, en Sudáfrica 2010 le había convertido al equipo de Lionel Messi en el triunfo 4-0 por cuartos de final.

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El grupo de Alemania en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Alemania jugará la presente edición de la justa mundialista en el Grupo F. Los rivales del equipo germano serán Ecuador, Costa de Marfil y Curazao, siendo su debut ante la selección de CONCACAF el domingo 14 de junio en el Estadio Houston.

|REUTERS

Cabe recordar que la Selección de Alemania buscará romper una racha negativa dentro de la cita mundialista, ya que luego de ser campeones en Brasil 2014, el equipo quedó en la fase de grupos en las siguientes dos ediciones; en Rusia 2018 sumó 3 puntos y en Qatar 2022 contó con 4 unidades.

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