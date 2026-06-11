EN IMÁGENES: antes y después del Estadio Azteca, hoy Estadio CDMX; la bella remodelación

La cuenta regresiva terminó y el Estadio CDMX está listo para recibir una vez más la mirada del mundo. Horas antes del partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, comenzaron a viralizarse imágenes que muestran el impresionante antes y después del histórico inmueble tras la remodelación realizada para el torneo.

Las fotografías comparativas permiten observar cómo lucía el estadio años atrás y cómo se presenta actualmente luego de una serie de trabajos que modificaron distintos sectores sin perder la esencia de uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mundial.

Antes y después del Estadio Azteca, ya listo para el debut de su tercer Mundial. pic.twitter.com/cJZe5xeUHy — Aki Spring 🇸🇪🇦🇷 WORLD CUP ARC ⚽️ (@AkiSpring0001) June 10, 2026

Las imágenes que muestran la transformación del Estadio CDMX

Uno de los cambios más notorios se encuentra en el terreno de juego. Mientras que en años anteriores la cancha presentó desgaste visible en diferentes zonas, ahora luce una superficie uniforme y completamente renovada para albergar los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Las mejoras también alcanzaron diversos sectores de las tribunas, zonas de hospitalidad, áreas de prensa y espacios destinados a los aficionados. Además, se incorporó nueva tecnología y elementos visuales que modernizan la experiencia dentro del estadio. La remodelación del Estadio CDMX buscó mantener la esencia histórica del inmueble mientras se adaptó a los estándares más altos exigidos por FIFA para una Copa Mundial.

El estadio CDMX vuelve a ser protagonista

El inmueble vuelve a ocupar un lugar especial dentro de la historia del futbol internacional al convertirse nuevamente en sede de un partido inaugural mundialista, un privilegio reservado para muy pocos estadios en el planeta.

Por esa razón, las imágenes difundidas en redes sociales generaron una gran cantidad de comentarios positivos entre aficionados mexicanos y extranjeros, quienes destacaron la renovación del escenario que recibirá algunos de los encuentros más importantes del torneo. Las fotografías del antes y después reflejan el trabajo realizado para modernizar el estadio sin perder la identidad que lo convirtió en uno de los recintos más reconocidos del mundo.

El estadio CDMX tuvo grandes cambios por la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Archivo

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