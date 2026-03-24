La IA predice quién será el goleador del Clausura 2026: serán claves los próximos rivales

La tabla de goleo tras la Jornada 12 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX dejó a dos jugadores como líderes gracias a haber convertido 10 goles: João Pedro y Armando “Hormiga” González. El delantero de Atlético San Luis y su colega de las Chivas de Guadalajara parecen ser los únicos que pelean por ser el goleador. Ante esto, recientemente la IA predijo quién ganará.

Resulta que la inteligencia artificial de Gemini realizó un informe en el que se basó el análisis de las estadísticas actuales, el calendario restante y los factores externos (como las convocatorias del “Vasco” Aguirre). Así, la IA realizó una proyección técnica sobre quién se llevará la bota de oro de la Liga MX y aseguró que será la “Hormiga” González.

Armando “Hormiga” González y las razones por las que será el campeón de goleo, según la IA

La IA asegura que Armando González y las Chivas tienen un cierre de fase regular relativamente benévolo. Aunque enfrentará a Pumas (L) y Tigres (V), también lo hará ante Puebla (L), Necaxa (V) y Tijuana (L). Estos últimos tres se encuentran en la parte baja de la tabla defensiva, lo que aumenta las probabilidades de que la “Hormiga” sume muchos goles.

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Por su parte, el camino de Joao Pedro y Atlético San Luis son cuesta arriba. Se miden a Monterrey (V) y Toluca (V), dos de las mejores defensas del torneo, seguidos de Pumas y Santos. El aislamiento del delantero en un equipo que genera pocas ocasiones de gol (xG bajo) será su principal obstáculo.

João Pedro en Atlético San Luis|Crédito: MEXSPORT

Así va la tabla de goleo de de la Liga BBVA MX tras la Jornada 12 del Clausura 2026