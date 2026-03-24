Javier Aguirre eligió estos delanteros para México y sobran las razones

La Selección Nacional de México definió su lista de citados de cara a los partidos con Portugal y Bélgica. Entre los citados no aparece Santiago Gimenez, que se perdió varias convocatorias por lesión. Sin embargo, los delanteros elegidos por Javier Aguirre vienen demostrando un gran nivel, pues sobran las razones para sus convocatorias a la escuadra mexicana.

Uno de los jugadores que se sabía que tenía ganado el lugar de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026 era Raúl Jiménez y, claro, aparece en la lista del “Vasco” Aguirre. Allí también está Julián Quiñones, el jugador que tanto le había pedido al DT ser citado y lo consiguió para esta doble Fecha FIFA en el ex Estadio Azteca (ahora Banorte).

Los inicios de Hormiga González en Chivas fueron difíciles|Crédito: Chivas de Guadalajara

Los otros delanteros que integran la lista de convocados de la Selección Nacional de México son Germán Berterame, Armando “La Hormiga” González y Guillermo Martínez. Junto al “Lobo de Tepeji” Jiménez y a “La Pantera” Quiñones, son los 5 convocados del entrenador del combinado azteca para los amistosos.

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Las razones de las citaciones de Javier Aguirre en la Selección Nacional de México

Raúl Jiménez: Fulham, 34 años. Destaca su rol asociativo, sobre todo saliendo a las puertas del área rival. Es muy hábil para dar pases y definir al recibir entre líneas a las espaldas de los centrales rivales. Gran cabeceador.

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Julián Quiñones: Al-Qadisiyah, 29 años. Destaca su eficacia en los remates a puerta. Sabe ayudar en defensa y en la asociación y creación de juego. Genera faltas y tiene un 1v1 muy bueno. Aguirre lo usa de extremo y segunda punta.

Al-Qadisiyah, 29 años. Destaca su eficacia en los remates a puerta. Sabe ayudar en defensa y en la asociación y creación de juego. Genera faltas y tiene un 1v1 muy bueno. Aguirre lo usa de extremo y segunda punta. Germán Berterame: Inter Miami, 27 años. Tal como indica Statiskicks, destaca su capacidad de generación de juego, un “playmaker”. No suele perder el balón y sabe complementarse con otros delanteros.

Berterame debutó con Inter Miami en el duelo ante Atlético Nacional|Crédito: Inter Miami / X

Armando “Hormiga” González: Chivas, 22 años. Destaca su capacidad de desmarque y su eficacia para convertir goles aunque haya pocas situaciones. Ejerce una muy buena presión sobre sus rivales.

Chivas, 22 años. Destaca su capacidad de desmarque y su eficacia para convertir goles aunque haya pocas situaciones. Ejerce una muy buena presión sobre sus rivales. Guillermo Martínez: Pumas UNAM, 31 años. Destaca por su juego directo y su capacidad para cabecear y convertir. Puede retener y descargar con sus compañeros. Ideal para recibir centros al área o pelotas cruzadas.

|@memomartinez15