Insólito: la medida que se tomó en LaLiga para luchar contra las transmisiones de futbol ilegales genera polémica

Mientras que el Real Madrid se enfrentará a su némesis en la UEFA Champions League y el Barcelona espera rival en octavos de final, ambos están compitiendo por ser los mejores y ganar el campeonato español. Bajo la conducción del presidente Javier Tebas, LaLiga ahora tomó una insólita medida para luchar contra las transmisiones de futbol ilegales.

Generando polémica y controversia , lo que busca la nueva medida de La Liga es contrarrestar la transmisión de partidos de futbol español en bares y restaurantes de manera ilegal. De hecho, han compartido una explicación para que los televidentes entiendan cómo saber si una transmisión es pirata o no. Quienes colaboren contra la piratería recibirán 50 euros de recompensa.

LaLiga Santander

Por supuesto esto generó controversia entre los españoles, quienes en muchos casos no pueden acceder a pagar el importe extra que cuesta el permiso para ver los partidos de LaLiga en los ‘canales codificados’ y terminan cayendo en la piratería, con páginas web ilegales o plataformas prohibidas contra las que el futbol español está luchando a diario para desterrar.

La recompensa de LaLiga para quienes denuncien el futbol pirata en bares

Con una renovación total del Canal de Denuncias, La Liga ahora busca que los propios ciudadanos y vecinos denuncien a quienes miran los partidos de manera ilegal, en sitios piratas para ver futbol español. Para incentivarlos a colaborar, les pagará 50 euros a los denunciantes de bares.

En primera instancia se aplicará para aquellos bares que transmitan ilegalmente los encuentros de la liga española, sin abonar lo correspondiente para los canales legales. En ese caso, aquellos comensales que observen que la transmisión del lugar no es legal, podrán denunciarlo y LaLiga los recompensará con el pago de 50 euros.

Muchos fanáticos mostraron su molestia por esta decisión de LaLiga de poner a los usuarios en un lugar de “policía de la piratería” en lugar de dejarlos disfrutar de un partido de futbol.

¿Cómo saber si la transmisión de un partido de futbol de LaLiga es pirata?

En su comunicado, LaLiga explica que para saber que una transmisión es legal, en la TV se debe ver una letra A o una letra B en mayúscula; caso contrario, ese partido se está viendo de manera ilegal, pirata, y debe ser denunciado en laligabares.com/denuncias.