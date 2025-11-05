La IA revela quién debe tomar el mando de Pumas UNAM por el despido OFICIAL de su DT tras el Apertura 2025

En las últimas horas Pumas hizo oficial la salida de Marcelo Frigério como entrenador del equipo femenil tras una campaña irregular que dejó al equipo fuera de la Liguilla (terminó en el puesto 11 de la tabla general). Por esta razón la directiva decidió concluir su ciclo. En ese marco, la IA de ChatGPT elaboró un informe para la directiva de la UNAM.

Según la inteligencia artificial Pumas tiene tres posibilidades para mejorar en la próxima Liga BBVA MX femenil (que ahora tiene cruces de la Liguilla confirmados) . Estas son: promover un técnico interino, fichar un extranjero o traer un DT de selecciones juveniles. Pero, ¿por qué?

Pumas Femenil

¿Qué dice la IA sobre lo que necesita Pumas UNAM femenil?

Según el informe de la IA, la salida de Frigério necesita una respuesta rápida para estabilizar a la plantilla pensando en el próximo torneo, el mercado de invierno y la pretemporada. Según ChatGPT, el que debe tomar el mando de Pumas es un DT interino con mandato claro para evitar desorden y dar tiempo a la directiva para negociar con candidatos externos sin presión.

ChatGPT recomienda, en paralelo, sondear entrenadores con experiencia en Liga MX Femenil y con historial de integrar jóvenes. “Si hay una opción externa de prestigio disponible (técnico que haya competido y ganado presencia en Liguilla), sería ideal ficharlo para la temporada siguiente”, explica la IA.

Posibles perfiles de candidatos para tomar el mando de Pumas UNAM

Según la IA, hay posibles candidatos tipo y el primer perfil es el de un técnico interno o coordinador (rápido con continuidad). De hecho Pumas ya trabaja con coordinadores y cuerpos técnicos de desarrollo. Sería la opción más sencilla que tome la dirigencia en la actualidad.

El Club Universidad Nacional informa que, de común acuerdo, concluye la etapa de Marcelo Frigério al frente del primer equipo femenil.



Agradecemos su entrega y compromiso durante su tiempo en nuestra institución.



Por otra parte, otro perfil que la IA recomienda para tomar las riendas de la institución es el de fichar a un técnico extranjero exitoso en Liga BBVA MX femenil o de otros países. Para eso la IA recomienda seguir modelos como el de Pedro Martínez Losa que es una referencia de éxito en Tigres UANL. Sería bueno un entrenador así para replicar metodología.

Un tercer perfil es contratar a un técnico de selecciones juveniles (Maribel Domínguez o técnicos de la cantera nacional) si el objetivo es un proyecto de reconstrucción a largo plazo. Como sea, Pumas UNAM tiene una gran tarea en su rama femenil.

