La icónica foto que dio a conocer Cruz Azul tras romper con ‘la maldición de Rocky’

Cruz Azul consiguió un triunfo importante en su debut en el calendario de la Leagues Cup 2026. Sin embargo, después del silbatazo final hubo una publicación que llamó mucho la atención. El club retomó una imagen relacionada con la llamada “maldición de Rocky” y dejó un mensaje icónico.

En la llegada del club a Filadelfia, Cruz Azul había compartido una fotografía de la estatua de Rocky Balboa con una bandera del club colocada sobre uno de sus hombros. La publicación provocó comentarios de aficionados que recordaban la supuesta maldición vinculada con ese monumento. Tras vencer al Philadelphia Union, el club respondió con una imagen.

La foto de Cruz Azul que desafió la maldición de Rocky

Tras la secuencia de la bandera en los hombros del ficticio personaje de Silverster Stallone hubo mensajes recordando la fama que acompaña al monumento, ya que varios equipos han perdido después de intervenir simbólicamente la figura.

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Luego del triunfo por 1-0, Cruz Azul citó aquella publicación y compartió una nueva fotografía. En ella aparecen sus futbolistas abrazándose tras el gol de José Paradela. El mensaje fue breve y directo: “¿Maldición? Perdón. Nosotros no creemos en eso”.

José Paradela marcó la diferencia en Filadelfia

El único gol del encuentro llegó apenas al minuto 3. José Paradela aprovechó una combinación con Omar Campos y sacó un disparo desde la frontal del área que terminó en el fondo de la portería para darle la ventaja definitiva a la Máquina.

Después del tanto, Philadelphia Union tomó la iniciativa durante varios pasajes del encuentro. Kevin Mier y la defensa de Cruz Azul resistieron la presión del conjunto de la MLS.

|X: Cruz Azul

Cruz Azul inicia con el pie derecho la Leagues Cup

Con este resultado, el equipo dirigido por Joel Huiqui sumó tres puntos en su primer compromiso del torneo y obtuvo su primera victoria en tiempo reglamentario bajo el formato actual de la Leagues Cup, cuya regla de Juego Limpio pone a Cruz Azul debajo de Atlante FC.

Ahora, Cruz Azul buscará dar un paso más hacia la siguiente ronda cuando enfrente al New York City FC y luego al Chicago Fire.

