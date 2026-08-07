La Leagues Cup tiene una regla que le daría a Atlante la clasificación antes que a Cruz Azul

La primera jornada del calendario de la Leagues Cup dejó un escenario llamativo para los equipos de la Liga BBVA MX. Aunque Cruz Azul y Atlante comenzaron con triunfo y suman la misma cantidad de puntos, existe una regla del torneo que modifica el orden de clasificación ante la igualdad.

Tanto Atlante como Cruz Azul ganaron 1-0 en su debut y llegaron a tres unidades. Sin embargo, el conjunto dirigido por Miguel Herrera aparece por delante del de Joel Huiqui en la tabla de los clubes mexicanos. Así como la Leagues Cup define por penales los empates, también hay un criterio reglamentario que modifica la tabla.

|X: Cruz Azul

¿Por qué Atlante está por delante de Cruz Azul?

Después de los primeros 18 partidos del torneo, Toluca, América, FC Juárez y Atlante ocupan las cuatro posiciones que darían el pase a la siguiente ronda entre los representantes de la Liga MX. Cruz Azul también tiene tres puntos, pero aparece detrás debido al criterio de Juego Limpio.

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El reglamento establece que, si dos equipos igualan en victorias, diferencia de goles, tantos anotados y goles recibidos, el siguiente criterio considera la menor cantidad de puntos disciplinarios. Es decir, el equipo con menos tarjetas recibe la ventaja en la clasificación.

Las tarjetas pueden definir la clasificación en la Leagues Cup

La Tabla de Juego Limpio asigna una puntuación por sanciones disciplinarias:

Tarjeta amarilla: 1 punto.

1 punto. Segunda tarjeta amarilla con expulsión: 3 puntos.

3 puntos. Tarjeta roja directa: 4 puntos.

4 puntos. Tarjeta amarilla más roja directa: 5 puntos.

Por ese motivo, un equipo que mantenga un mejor comportamiento disciplinario puede superar a otro con los mismos números deportivos. Actualmente, Atlante se encuentra por delante de Cruz Azul gracias a ese criterio tras la primera fecha.

Cómo les fue a Atlante y Cruz Azul en su debut

Atlante debutó con una victoria por 1-0 sobre Vancouver Whitecaps en Canadá. El único gol fue obra de Jhojan Julio al minuto 40, resultado que permitió al club sumar sus primeros tres puntos en la competencia y estar entre los primeros cuatro.

Cruz Azul también comenzó con triunfo al vencer 1-0 a Philadelphia Union. José Paradela marcó apenas al minuto 3 y ese tanto fue suficiente para que el equipo dirigido por Joel Huiqui asegurara la victoria. Si la igualdad persiste en toda la fase inicial, el Juego Limpio beneficiará a los Potros de Hierro sobre La Máquina.

