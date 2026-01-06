Igor Lichnovsky y las 4 claves para entender qué pasa con él: su polémica con América

Tras muchas idas y vueltas entre la institución y el entorno del jugador, se confirmó lo que muchos aficionados azulcremas intuían: Club América no inscribirá a Igor Lichnovsky para disputar el Clausura 2026. Con la llegada de Rodrigo Dourado , el equipo alcanzó el límite de extranjeros permitido, y el chileno será el gran damnificado.

Según informó Claro Sports, André Jardine habría tomado la decisión de dejar ir a Lichnovsky en este mercado invernal. Sin embargo, la situación no sería tan sencilla, dado que el chileno habría rechazado todas las ofertas que tenía sobre la mesa, dado que su intención es continuar en Coapa.

Las cuatro claves del caso Lichnovsky en América

América llegó a 11 futbolistas no formados en México (NFM) tras la contratación de Rodrigo Dourado, por lo que excedió el cupo máximo permitido por la Liga BBVA MX. Para cumplir el reglamento, la directiva anunció que Lichnovsky "ya no entra en los planes", por lo que no lo registrará en la plantilla. De esta forma será la primera baja oficial del equipo. Según reportes de ESPN, al futbolista le llegaron propuestas de Pachuca, Necaxa y hasta la MLS, pero este las rechazó casi de inmediato. Tampoco aceptó reducir su alto salario para facilitar su salida. El defensor chileno tiene contrato con América hasta 2027, tal y como lo expresa Transfermarkt. Su permanencia complica las finanzas del club, por lo que la directiva estudia rescindirlo pagando la terminación de contrato. Como jugador de Amérikca, Lichnovsky había sido pieza clave en 2024, pero su rendimiento cayó tras la larga recuperación de una grave lesión. El club considera que cumplió un ciclo en Coapa y que ya no aporta al nivel requerido para pelear por los grandes títulos.

Igor Lichnovsky es uno de los jugadores que está en la limpia que hará el América|@igorlichnovsky

En resumen, Igor Lichnovsky no le facilitará las cosas a la directiva americanista. Con su elevada ficha y contrato largo, la decisión final de rescindir o dejarlo inactivo aún no se ha producido y, aunque todo apunta a que saldrá tarde o temprano, de momento es un problema.