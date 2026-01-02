Igor Lichnovsky se iría del América y todo es por una jugada especial que quieren hacer en Coapa

Luego de un cierre de año amargo, el América ya se mueve de cara al Clausura 2026 y uno de los primeros pasos en su planificación apunta directamente a la defensa. La dirigencia está muy cerca de cerrar la incorporación de Rodrigo Dourado , proveniente de Atlético San Luis, pero esto afectará a otro miembro del plantel: Igor Lichnovsky.

La normativa de extranjeros obliga a la directiva azulcrema a liberar una plaza de un jugador No Formado en México. Tras varias evaluaciones internas, Claro Sports aseguró que el nombre elegido sería el de Lichnovsky . El futbolista apenas contó para André Jardine en el Apertura 2025, donde sumó ocho encuentros entre la Fase Regular y la Liguilla.

¿Por qué Lichnovsky sería el perjudicado en América?

Lichnovsky perdió peso en la rotación durante los últimos meses y, según datos de Transfermarkt, solamente fue titular en el 29% de los juegos de la Fase Regular. Además, América considera que la zona defensiva está bien cubierta y que el impacto deportivo de su salida sería menor al de otros posibles sacrificios.

América, cerca de concretar el arribo de Dourado

Rodrigo Dourado aparece como una apuesta fuerte para el mediocampo. En el Apertura 2025 fue una pieza clave en Atlético San Luis, con 15 partidos disputados y dos asistencias, además estar presente en el 70% de los minutos del torneo, según Transfermarkt. Su regularidad y orden táctico encajan con lo que Jardine busca para sostener al equipo.

Por eso, en América entienden que liberar la plaza de Lichnovsky es el movimiento más lógico para concretar el fichaje sin desarmar otras zonas sensibles del campo. En Coapa no se descarta que el chileno continúe su carrera en la Liga BBVA MX o explore opciones en el extranjero.