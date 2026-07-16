La teoría sobre la suma de goles de Argentina que indica que será campeón del Mundial 2026

Argentina está a un paso de volver a hacer historia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Después de superar a Inglaterra por 2-1 en una emocionante semifinal, la Albiceleste se clasificó a una nueva final y enfrentará a España con la ilusión de defender el título conseguido en Qatar 2022.

Mientras Lionel Messi, Lautaro Martínez, Enzo Fernández y compañía se preparan para el partido más importante del torneo, en redes sociales comenzó a circular una teoría que llamó la atención de miles de aficionados. Se trata de una coincidencia relacionada con los goles que ha convertido Argentina a lo largo de su recorrido mundialista.

Cómo que si sumás todos los goles da 19/7 😳 pic.twitter.com/towvoIKdLK — Tina ⁴³ 🎀 (@tina43arg) July 16, 2026

La curiosa coincidencia que encontraron los aficionados de Argentina

Hasta el momento, la Selección Argentina derrotó a Argelia por 3-0, Austria por 2-0, Jordania por 3-1, Cabo Verde por 3-2, Egipto por 3-2, Suiza por 3-1 e Inglaterra por 2-1. Al sumar todos los goles anotados por el equipo dirigido por Lionel Scaloni aparece un número que rápidamente generó comentarios en redes sociales.

Argentina acumula 19 goles convertidos en el torneo. Para muchos aficionados, ese número tiene una relación directa con la fecha de la gran final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que se disputará el próximo 19 de julio.

La teoría viral sostiene que el "19" que aparece en la cantidad de goles anotados puede interpretarse como un guiño a la fecha decisiva del campeonato. Aunque se trata únicamente de una coincidencia numérica, muchos seguidores de la Albiceleste la tomaron como una señal positiva de cara al encuentro frente a España.

Más allá de las cábalas y las teorías que circulan en internet, los números respaldan el gran momento de Argentina. El conjunto sudamericano es el equipo que más goles convirtió en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y logró avanzar hasta la final luego de superar situaciones adversas en varias ocasiones.

Ante Cabo Verde, Egipto e Inglaterra, el equipo de Scaloni estuvo abajo en el marcador o muy cerca de la eliminación, pero encontró respuestas para remontar y mantenerse con vida en el torneo. Esa capacidad de reacción se convirtió en una de las principales fortalezas del vigente campeón del mundo.

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Ahora, con Lionel Messi liderando a la Albiceleste en busca de otro título histórico, los aficionados esperan que la curiosa coincidencia de los 19 goles termine convirtiéndose en algo más que una simple teoría viral.

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